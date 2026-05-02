Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज गांव सतौज में 14.63 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया। यह पहल खेल, स्वास्थ्य और अनुशासन के माध्यम से राज्य के युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और सामाजिक हस्तक्षेप के तहत 4.38 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला यह विश्व स्तरीय स्टेडियम पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करेगा और बैडमिंटन, हैंडबॉल, जूडो, नेटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, कबड्डी और कराटे सहित अनेक खेलों की मेजबानी करेगा।

खेल गतिविधियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस

इस अवसर को क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह स्टेडियम 14.63 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है और 4.38 एकड़ क्षेत्र में फैला यह परिसर विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। उन्होंने बताया कि इसमें 200 मीटर का एथलेटिक ट्रैक, दर्शकों और खिलाड़ियों के लिए पवेलियन तथा बहुउद्देश्यीय इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का निर्माण किया जाएगा।

युवाओं को अपने कौशल को निखारने का मंच

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्टेडियम में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं न केवल स्थानीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगी बल्कि उन्हें पेशेवर स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर भी देंगी। इससे यह क्षेत्र एक प्रमुख खेल केंद्र के रूप में विकसित होगा और युवाओं को अपने कौशल को निखारने का मंच मिलेगा।

शिक्षा के लिए स्कूल और खेलों के लिए मैदान

संतुलित विकास के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जब शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल और खेलों के लिए उपयुक्त मैदान उपलब्ध होते हैं, तो बच्चे वैश्विक स्तर पर अपने गांव, राज्य और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खेल और शिक्षा का संतुलन ही समग्र विकास की कुंजी है।

विश्व स्तरीय सुविधाओं को निरंतर प्रयास

मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि पंजाब सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत करेंगे और युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे।

राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन

उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने से नशे जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिलेगी और युवाओं की ऊर्जा का रचनात्मक उपयोग सुनिश्चित होगा। ऐसे स्टेडियम युवाओं को नशे से दूर रहने, अनुशासित जीवन अपनाने और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगे।

अंत में उन्होंने कहा कि यह स्टेडियम केवल एक खेल परिसर नहीं होगा, बल्कि यह युवाओं के सपनों को साकार करने, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और पंजाब को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा।

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