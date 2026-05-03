Uttar Pradesh : बचपन की मुस्कान, दौड़ते कदम और फिटनेस का संदेश—इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक खास आयोजन ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खेल और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से IPR क्लब की ओर से किड मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे-छोटे बच्चों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया।

बच्चे काफी उत्साहित नजर आए

बच्चों में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में IPR क्लब की तरफ से किड मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में 4 से लेकर 12 साल के 150 बच्चों ने हिस्सा लिया। रेस पूरी होने के बाद बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट दिये गए। इस मौके पर बच्चे काफी उत्साहित नजर आए।

4 से 12 साल तक के बच्चों ने लिया भाग

गाजियाबाद में आयोजित इस मैराथन में 4 से 12 साल तक के करीब 150 बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने अपनी उम्र से कहीं आगे बढ़कर रेस पूरी की और अपनी ऊर्जा व उत्साह से सभी को प्रभावित किया। आयोजन स्थल पर सुबह से ही बच्चों और उनके अभिभावकों की भीड़ देखने को मिली, जहां माहौल पूरी तरह खेल भावना और खुशी से भरा हुआ था।

भागीदारी और फिटनेस का संदेश

मैराथन की शुरुआत होते ही बच्चों ने दौड़ लगानी शुरू की और अपनी पूरी क्षमता के साथ फिनिश लाइन तक पहुंचने का प्रयास किया। हर बच्चा जीतने के बजाय भागीदारी और फिटनेस के संदेश को समझता नजर आया। रेस खत्म होने के बाद सभी प्रतिभागियों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया, जिससे बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे।

अभिभावकों ने पहले की सराहना

इस मौके पर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। कई बच्चे पहली बार किसी मैराथन का हिस्सा बने थे, जिससे उनका अनुभव और भी यादगार बन गया। अभिभावकों ने भी इस पहल की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाते हैं और उन्हें स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रेरित करते हैं।

पढ़ाई के साथ-साथ शारीरिक विकास पर जोर

IPR क्लब द्वारा आयोजित इस किड मैराथन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में फिटनेस, अनुशासन और खेल भावना को विकसित करना था। भविष्य में भी ऐसे और कार्यक्रम आयोजित किए जाने का विचार है, ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ शारीरिक गतिविधियों के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सके।

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