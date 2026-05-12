विदेश

अमेरिका में चीन के लिए जासूसी के आरोप में पूर्व मेयर ईलिन वांग जांच के घेरे में, FBI ने खोले कई राज

Ajay Yadav12 May 2026 - 11:16 AM
2 minutes read
US-China Spying Case :
अमेरिका में चीन के लिए जासूसी के आरोप में पूर्व मेयर ईलिन वांग जांच के घेरे में

US-China Spying Case : अमेरिका में चीनी जासूसी से जुड़े एक मामले में पूर्व मेयर ईलिन वांग (Eileen Wang) जांच एजेंसियों के रडार पर आ गई हैं. अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की जांच में सामने आया है कि कैलिफोर्निया के आर्केडिया शहर की पूर्व मेयर पर चीन के पक्ष में काम करने और सरकारी निर्देशों के तहत प्रचार सामग्री फैलाने के आरोप लगे हैं. अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, 58 वर्षीय वांग ने इस फेलोनी मामले में दोष स्वीकार करने पर सहमति दी है. बता दें कि इस अपराध में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है.

वहीं, FBI की जांच में दावा किया गया है कि ईलिन वांग ने साल 2020 से 2022 के बीच पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) के अधिकारियों के निर्देश पर अमेरिका में चीन समर्थक सामग्री के प्रचार-प्रसार में भूमिका निभाई. आरोप है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी ऐसी सामग्री प्रकाशित की, जिसे सरकारी निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी अमेरिकी अधिकारियों को नहीं दी गई. मामले की जांच फिलहाल FBI कर रही है.

लॉस एंजिल्स अदालत में पहली पेशी

जानकारी के मुताबिक, ईलिन वांग आज दोपहर डाउनटाउन लॉस एंजिल्स स्थित अमेरिकी जिला अदालत में पहली बार पेश होंगी. वांग नवंबर 2022 में आर्केडिया सिटी काउंसिल के लिए चुनी गई थीं. यह पांच सदस्यों वाली स्थानीय प्रशासनिक संस्था है, जिसमें मेयर का चयन बारी-बारी से किया जाता है.

विदेशी संबंध सार्वजनिक नहीं हुए

राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के सहायक अटॉर्नी जनरल जॉन ए. आइजनबर्ग ने कहा कि अमेरिका में चुने गए जनप्रतिनिधियों को केवल अमेरिकी नागरिकों के हित में काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि कोई व्यक्ति विदेशी सरकार के निर्देशों का पालन करने के बाद भी सार्वजनिक पद पर पहुंचा और उसके विदेशी संबंधों की जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई.

अमेरिकी लोकतंत्र को कमजोर करते हैं ऐसे लोग

वहीं, कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के प्रथम सहायक अमेरिकी अटॉर्नी बिल एस्सेली ने कहा कि विदेशी सरकारों के इशारों पर गुप्त रूप से काम करने वाले लोग अमेरिकी लोकतंत्र को कमजोर करते हैं. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई चीन की ओर से अमेरिकी संस्थाओं को प्रभावित करने की कोशिशों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई का हिस्सा है.

FBI के काउंटर इंटेलिजेंस और जासूसी प्रभाग के सहायक निदेशक रोमन रोजाव्स्की ने कहा कि ईलिन वांग ने स्वीकार किया है कि उन्होंने गुप्त रूप से चीनी सरकार के हितों को समर्थन दिया. उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी रहेगी और कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें- हिमाचल में दर्दनाक हादसा, 6 पर्यटकों की मौत, 300 फीट गहरी खाई में गिरी कार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav12 May 2026 - 11:16 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ट्रम्प ने ठुकराया ईरान का शांति प्रस्ताव, अमेरिका ने रखीं सख्त शर्तें, परमाणु विवाद पर टकराव तेज

ट्रम्प ने ठुकराया ईरान का शांति प्रस्ताव, अमेरिका ने रखीं सख्त शर्तें, परमाणु विवाद पर टकराव तेज

11 May 2026 - 4:05 PM
Photo of काठमांडू एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, लैंडिंग के दौरान टर्किश फ्लाइट के टायर में लगी आग

काठमांडू एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, लैंडिंग के दौरान टर्किश फ्लाइट के टायर में लगी आग

11 May 2026 - 10:49 AM
Photo of पड़ोसी देश नेपाल में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.1 दर्ज

पड़ोसी देश नेपाल में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.1 दर्ज

10 May 2026 - 3:31 PM
Photo of रूस-यूक्रेन के बीच 3 दिन का युद्धविराम, ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया ऐलान

रूस-यूक्रेन के बीच 3 दिन का युद्धविराम, ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया ऐलान

9 May 2026 - 10:02 AM
Photo of अमेरिका की ईरान पर फिर बमबारी, ओमान की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले के आरोप, वैश्विक चिंता बढ़ी

अमेरिका की ईरान पर फिर बमबारी, ओमान की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले के आरोप, वैश्विक चिंता बढ़ी

8 May 2026 - 5:33 PM
Photo of ईरान-अमेरिका तनाव के बीच ट्रंप का अलर्ट, बोले- ‘सीजफायर टूटा तो दुनिया देखेगी असर’

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच ट्रंप का अलर्ट, बोले- ‘सीजफायर टूटा तो दुनिया देखेगी असर’

8 May 2026 - 10:43 AM
Photo of सऊदी अरब ने अमेरिका को एयरस्पेस देने से किया इनकार, अमेरिका का शिपिंग मिशन रुका, डिटेल में पढ़ें

सऊदी अरब ने अमेरिका को एयरस्पेस देने से किया इनकार, अमेरिका का शिपिंग मिशन रुका, डिटेल में पढ़ें

7 May 2026 - 7:57 PM
Photo of अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान समाप्त किया, रुबियो का बयान– शांति की कोशिश जारी, लेकिन होर्मुज जलमार्ग में तनाव कायम

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान समाप्त किया, रुबियो का बयान– शांति की कोशिश जारी, लेकिन होर्मुज जलमार्ग में तनाव कायम

6 May 2026 - 7:36 AM
Photo of चीन के लियुयांग में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 21 की मौत, 61 घायल

चीन के लियुयांग में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 21 की मौत, 61 घायल

5 May 2026 - 9:07 AM
Photo of नेपाल में बड़ा प्रशासनिक फैसला, 1500 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां रद्द, कई संस्थानों में खाली हुए पद

नेपाल में बड़ा प्रशासनिक फैसला, 1500 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां रद्द, कई संस्थानों में खाली हुए पद

4 May 2026 - 5:20 PM
Back to top button