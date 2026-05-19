Punjab News : पंजाब को गैंगस्टर और नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियानों के तहत पंजाब पुलिस ने ‘गैंगस्टरों ते वार’ अभियान के 118वें दिन राज्यभर में बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित और मैप किए गए 519 ठिकानों पर छापेमारी की.

उल्लेखनीय है कि गैंगस्टरों ते वार अभियान 20 जनवरी 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य में गैंगस्टर नेटवर्क को जड़ से समाप्त करना और आम लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है. एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें लगातार विशेष अभियान चला रही हैं.

85 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 271 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से तीन हथियार भी बरामद किए गए. इसके साथ ही अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 30,250 हो गई है.

इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा 85 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 26 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया. अभियान के दौरान पांच भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है.

कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर

पंजाब पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से गैंगस्टरों, वांछित अपराधियों और आपराधिक गतिविधियों संबंधी जानकारी साझा करें, ताकि राज्य में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके.

इसी दौरान पंजाब पुलिस द्वारा नशों के खिलाफ चलाए जा रहे ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के 443वें दिन भी सख्त कार्रवाई जारी रही. इस दौरान 102 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2.4 किलोग्राम हेरोइन, 242 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 5,900 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई.

समाज की मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर

पिछले 443 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 64,600 तक पहुंच गई है, जो पंजाब पुलिस की लगातार और व्यापक कार्रवाई को दर्शाती है.

नशा मुक्ति और पुनर्वास की दिशा में भी कदम उठाते हुए पंजाब पुलिस ने छह व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित किया, ताकि वे पुनः समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें.

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