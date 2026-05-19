Punjabराज्य

‘गैंगस्टरों ते वार’ का 118वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 519 स्थानों पर छापेमारी, 271 गिरफ्तार

Ajay Yadav19 May 2026 - 9:51 AM
2 minutes read
Punjab News :
‘गैंगस्टरों ते वार’ का 118वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 519 स्थानों पर छापेमारी, 271 गिरफ्तार

Punjab News : पंजाब को गैंगस्टर और नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियानों के तहत पंजाब पुलिस ने ‘गैंगस्टरों ते वार’ अभियान के 118वें दिन राज्यभर में बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित और मैप किए गए 519 ठिकानों पर छापेमारी की.

उल्लेखनीय है कि गैंगस्टरों ते वार अभियान 20 जनवरी 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य में गैंगस्टर नेटवर्क को जड़ से समाप्त करना और आम लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है. एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें लगातार विशेष अभियान चला रही हैं.

85 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 271 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से तीन हथियार भी बरामद किए गए. इसके साथ ही अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 30,250 हो गई है.

इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा 85 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 26 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया. अभियान के दौरान पांच भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है.

कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर

पंजाब पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से गैंगस्टरों, वांछित अपराधियों और आपराधिक गतिविधियों संबंधी जानकारी साझा करें, ताकि राज्य में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके.

इसी दौरान पंजाब पुलिस द्वारा नशों के खिलाफ चलाए जा रहे ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के 443वें दिन भी सख्त कार्रवाई जारी रही. इस दौरान 102 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2.4 किलोग्राम हेरोइन, 242 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 5,900 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई.

समाज की मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर

पिछले 443 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 64,600 तक पहुंच गई है, जो पंजाब पुलिस की लगातार और व्यापक कार्रवाई को दर्शाती है.

नशा मुक्ति और पुनर्वास की दिशा में भी कदम उठाते हुए पंजाब पुलिस ने छह व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित किया, ताकि वे पुनः समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें.

ये भी पढ़ें- Sasaram Train Fire : सासाराम स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, एक बोगी जलकर खाक, मची अफरा-तफरी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav19 May 2026 - 9:51 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of लुधियाना में टारगेट शूटिंग की साजिश नाकाम, आतंकी-गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े 2 आरोपी 3 पिस्तौल समेत गिरफ्तार

लुधियाना में टारगेट शूटिंग की साजिश नाकाम, आतंकी-गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े 2 आरोपी 3 पिस्तौल समेत गिरफ्तार

19 May 2026 - 9:24 AM
Photo of अमृतसर में नशा-हथियार तस्करी का भंडाफोड़, 2.1 किलो हेरोइन समेत एक गिरफ्तार

अमृतसर में नशा-हथियार तस्करी का भंडाफोड़, 2.1 किलो हेरोइन समेत एक गिरफ्तार

19 May 2026 - 9:05 AM
Photo of ऋषिकेश में बड़ा रेल हादसा टला, उज्जैन एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे

ऋषिकेश में बड़ा रेल हादसा टला, उज्जैन एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे

19 May 2026 - 8:43 AM
Photo of ओस्लो में बच्चों ने पीएम मोदी का “जय जोहार” से किया स्वागत, नाचा नॉर्डिक अध्याय ने दिखाई छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक

ओस्लो में बच्चों ने पीएम मोदी का “जय जोहार” से किया स्वागत, नाचा नॉर्डिक अध्याय ने दिखाई छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक

19 May 2026 - 8:07 AM
Photo of पश्चिम बंगाल में नई कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले, महिलाओं को अब हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये

पश्चिम बंगाल में नई कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले, महिलाओं को अब हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये

18 May 2026 - 2:54 PM
Photo of रिटायर्ड जज की बहू ट्विशा की मौत से पहले का आखिरी दर्दनाक चैट आया सामने, लिखा- “आई एम ट्रैप्ड ब्रो”

रिटायर्ड जज की बहू ट्विशा की मौत से पहले का आखिरी दर्दनाक चैट आया सामने, लिखा- “आई एम ट्रैप्ड ब्रो”

18 May 2026 - 1:53 PM
Photo of केरल में अब वीडी सतीशन का चलेगा राज, शपथ लेकर सीएम पद की कुर्सी पर हुए काबिज

केरल में अब वीडी सतीशन का चलेगा राज, शपथ लेकर सीएम पद की कुर्सी पर हुए काबिज

18 May 2026 - 11:54 AM
Photo of गैंगस्टरों ते वार का 117वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 573 स्थानों पर छापेमारी, 279 काबू

गैंगस्टरों ते वार का 117वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 573 स्थानों पर छापेमारी, 279 काबू

18 May 2026 - 11:14 AM
Photo of नेशनल हाईवे 730 पर मैजिक और ट्रक में भीषण टक्कर, 8 लोगों की मौके पर मौत, कई घायल

नेशनल हाईवे 730 पर मैजिक और ट्रक में भीषण टक्कर, 8 लोगों की मौके पर मौत, कई घायल

18 May 2026 - 10:35 AM
Photo of जाति पूछकर सहपाठियों ने की युवक की पिटाई, आहत छात्र ने की खुदकुशी

जाति पूछकर सहपाठियों ने की युवक की पिटाई, आहत छात्र ने की खुदकुशी

18 May 2026 - 7:50 AM
Back to top button