Punjab

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान फिनलैंड दौरे पर पहुंचे, दुनिया भर के पंजाबियों से योगदान देने का आह्वान

Karan Panchal23 April 2026 - 1:55 PM
4 minutes read
CM Mann Finland Visit
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान फिनलैंड दौरे पर पहुंचे, दुनिया भर के पंजाबियों से योगदान देने का आह्वान

CM Mann Finland Visit : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फिनलैंड की अपनी यात्रा के दौरान पंजाब के विकास के अगले चरण के केंद्र में प्रवासी पंजाबियों को रखा और प्रवासी पंजाबियों को पंजाब के चल रहे बदलाव में सक्रिय रूप से योगदान देने का आह्वान किया, साथ ही पंजाब और फिनलैंड के बीच मजबूत आर्थिक एवं संस्थागत सहयोग पर जोर दिया।

पंजाबी को बनना चाहिए ऐतिहासिक यात्रा में भागीदार

प्रवासी पंजाबियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पंजाब तेजी से विकास कर रहा है और प्रत्येक पंजाबी को इस ऐतिहासिक यात्रा में भागीदार बनना चाहिए। उन्होंने प्रवासी पंजाबी समुदाय को निर्णायक शक्ति बताया, जो राज्य की आर्थिक गति को तेज करने में सक्षम है।

पंजाब तेजी से कर रहा विकास

फिनलैंड में प्रवासी पंजाबियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उन्हें पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा, “वर्तमान शासन के दौरान पंजाब तेजी से विकास कर रहा है और हर पंजाबी को इस ऐतिहासिक कदम का हिस्सा बनना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि प्रवासी पंजाबी अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से राज्य के आर्थिक विकास को और आगे बढ़ाने में प्रेरक के रूप में काम कर सकते हैं।

पंजाब और फिनलैंड के बीच सहयोग की आवश्यकता

गहन सहयोग की वकालत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “श्वेत क्रांति के क्षेत्र में पंजाब और फिनलैंड के बीच आपसी सहयोग की आवश्यकता है, विशेष रूप से डेयरी प्रणालियों, पशु विज्ञान और मूल्यवर्धित खाद्य प्रसंस्करण में, ताकि राज्य के किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाया जा सके।

विश्वविद्यालय की खाद्य और कृषि विज्ञान

हेलसिंकी विश्वविद्यालय के दौरे के दौरान शिष्टमंडल ने कहा कि विश्वविद्यालय की खाद्य और कृषि विज्ञान में विशेषज्ञता पंजाब को दूध की गुणवत्ता, डेयरी प्रौद्योगिकी, उत्पाद नवाचार, टिकाऊ पशुपालन पद्धतियों और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने जैसे क्षेत्रों में सहायता कर सकती है।

कृषि विज्ञान में छात्रों और शोधकर्ताओं की भूमिका

शिष्टमंडल ने डेयरी प्रसंस्करण और पोषण में अनुप्रयुक्त अनुसंधान और उद्योग-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ शैक्षणिक इनपुट के लिए सहयोग की वकालत की और इस बात पर जोर दिया कि खाद्य विज्ञान और कृषि विज्ञान में छात्रों और शोधकर्ताओं की भूमिका सहयोग का मुख्य स्तंभ हो सकती है।

दुनिया की चुनौतियों पर एक साथ काम

इस दौरान अनुसंधान एवं नवाचार-आधारित प्रशिक्षण के विभिन्न मॉडलों को भी उजागर किया गया, जहां छात्र, शोधकर्ता और उद्योग वास्तविक दुनिया की चुनौतियों पर एक साथ काम करते हैं। शिष्टमंडल ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब संरचनात्मक आदान-प्रदान कार्यक्रमों, संयुक्त अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं की खोज के लिए तैयार है, ताकि छात्रों को खाद्य प्रणालियों में अनुप्रयुक्त, अंतःविषयक और स्थिरता-आधारित दृष्टिकोणों के बारे में सीखने में सक्षम बनाया जा सके।

शिष्टमंडल ने अनाज प्रबंधन चुनौतियों, विशेष रूप से कीट संक्रमण और दीर्घकालिक भंडारण से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञता के आदान-प्रदान की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

बेहतर स्वच्छता और भंडारण अभ्यास

शिष्टमंडल ने कहा कि इन चुनौतियों का समाधान, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही पर्यावरण-अनुकूल और कम-रासायनिक कीट प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें जैव-आधारित उपचार, प्राकृतिक प्रतिरोधक, बेहतर स्वच्छता और भंडारण अभ्यास और पारंपरिक अनाज सुरक्षा विधियों का उपयोग शामिल है।

अवशेष-मुक्त दृष्टिकोण गतिविधियों को बढ़ावा

शिष्टमंडल ने वैज्ञानिक लेकिन सरल भंडारण समाधानों जैसे बेहतर वेंटिलेशन, नमी नियंत्रण और सुरक्षित प्रबंधन प्रथाओं के महत्व को उजागर करने के साथ-साथ अनुसंधान सहायता और खेतों में ही व्यावहारिक गतिविधियों को अपनाकर टिकाऊ, अवशेष-मुक्त दृष्टिकोण गतिविधियों को बढ़ावा दिया।

प्रमाणन, मार्गदर्शन और नेटवर्किंग सहायता

शिष्टमंडल ने इन क्षेत्रों में छात्र और शोधकर्ता भागीदारी के तरीकों पर भी चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं नवाचार आधारित परियोजनाएं, अनुप्रयुक्त अनुसंधान असाइनमेंट, अल्पकालिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों तथा पर्यावरण-अनुकूल उपक्रमों में सहयोग शामिल है। यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय पारिस्थितिकी तंत्र छात्रों को सीखने के अवसर और अनुसंधान एवं नवाचार पहलों के लिए प्रमाणन, मार्गदर्शन और नेटवर्किंग सहायता प्रदान करता है, जो पंजाब के संस्थानों के साथ भविष्य में सहयोग के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान कर सकता है।

सोलिन एक प्राकृतिक सुपरफूड

शिष्टमंडल ने पाया कि पारंपरिक खाद्य उत्पादन कृषि साधनों पर निर्भर करता है, जिसके लिए पानी और भूमि की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, और ऐसे नवाचारों को पेश करने से विशाल संभावनाओं के साथ टिकाऊ खाद्य उत्पादन के एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। शिष्टमंडल ने उजागर किया कि सोलिन एक प्राकृतिक सुपरफूड है, जिसमें मानव शरीर के लिए आवश्यक सभी नौ आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, यह कहीं भी उत्पादित किए जा सकते हैं, प्रोटीन की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं और यह विभिन्न स्वादों और बनावटों के साथ कई खाद्य अनुप्रयोगों में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।

उत्पाद और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर सहयोग

शिष्टमंडल ने कहा कि पंजाब सरकार आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत मिड-डे मील योजनाओं और पूरक पोषण कार्यक्रमों में सोलिन प्रोटीन के उपयोग की संभावना तलाशेगी। इस दौरान आगे कहा कि पंजाब पोषण कार्यक्रमों और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विकल्पों की खोज करने के लिए इस उत्पाद और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर सहयोग करेगा। शिष्टमंडल ने आगे कहा कि सोलिन प्रोटीन खाद्य उद्योग के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर, स्वाद में अच्छा है और फिनलैंड में दुनिया की पहली उत्पादन सुविधा पर उत्पादित होता है।

द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और सहयोग पर चर्चा

फिनलैंड की अपनी यात्रा के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फिनलैंड में भारतीय राजदूत हेमंत एच. कोटलवाड़ के साथ भी विस्तृत बैठक की, जिसमें पंजाब और फिनलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई।

अर्थव्यवस्था मजबूत और प्रगतिशील

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “फिनलैंड की अर्थव्यवस्था मजबूत और प्रगतिशील है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और वानिकी उत्पादों सहित विनिर्माण के प्रमुख क्षेत्र डेयरी और अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ निर्यात को बढ़ाते हैं।”

साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक

वर्तमान संबंधों को उजागर करते हुए उन्होंने आगे कहा, “पंजाब की फिनलैंड के साथ अच्छी साझेदारी है क्योंकि राज्य के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए यहां भेजा जाता है। हम पंजाब की प्रगति और इसके लोगों की समृद्धि को बढ़ाने के लिए इस पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं।

ये भी पढ़ें- पंजाब का केंद्रीय भंडार में 122 लाख मीट्रिक टन का योगदान, खराब मौसम के बावजूद मजबूत प्रदर्शन

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Karan Panchal23 April 2026 - 1:55 PM
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