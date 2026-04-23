Chandigarh : गतका एसोसिएशन ऑफ पंजाब द्वारा जिला फरीदकोट की गतका एसोसिएशन के सहयोग से 1 से 3 मई तक 12वीं राज्य गतका चैंपियनशिप 2026 (लड़कियां) का आयोजन बाबा फरीद गुरुकुल कॉलेज कोटकपूरा, जिला फरीदकोट में किया जाएगा।

युवा खिलाड़ियों को एक उपयुक्त मंच

यह जानकारी देते हुए नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एडवोकेट हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा कि यह तीन दिवसीय चैंपियनशिप प्रदेश भर की उन प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों को एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगी जो इस प्राचीन सिख मार्शल आर्ट की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। यह प्रतियोगिता युद्ध कला, आत्म-संयम, मर्यादा और परंपरा का एक अनूठा संगम सिद्ध होगी।

विधिवत रूप से आरंभ होगी प्रतियोगिता

गतका प्रमोटर ग्रेवाल ने बताया कि सभी जिलों की टीमें 1 मई को निर्धारित स्थान पर पहुंचेंगी और प्रतियोगिता 2 मई को प्रातः 9 बजे उद्घाटन समारोह के दौरान विधिवत रूप से आरंभ होगी। चैंपियनशिप का समापन 3 मई को एक औपचारिक समापन समारोह के साथ होगा जिसमें मुख्य अतिथि व अन्य अतिथि उपस्थित रहेंगे।

सभी जिलों की लड़कियों की टीमें

गतका एसोसिएशन ऑफ पंजाब के उपाध्यक्ष ने बताया कि इस टूर्नामेंट में सभी जिलों की लड़कियों की टीमें अंडर-14, अंडर-17, अंडर-19, अंडर-22 और अंडर-25 आयु वर्गों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी जिससे हर आयु की युवा खिलाड़ियों को अपनी क्षमता परखने का सुअवसर मिलेगा।

आवश्यक आवास और लंगर की समुचित व्यवस्था

गतका एसोसिएशन जिला फरीदकोट के अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंह ढिल्लों और इस प्रतियोगिता के संयोजक नरिंदरपाल सिंह पारस ने सभी भाग लेने वाली टीमों से आग्रह किया है कि वे अपनी प्रविष्टियां 26 अप्रैल शाम 4 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा करवा दें ताकि आवश्यक आवास और लंगर की समुचित व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित की जा सके।

तैयारियां पूरे उत्साह के साथ आरंभ

कोच हरसिमरन सिंह और शैरी सिंह ने बताया कि श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली सभी विजेता टीमों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब भर की जिला स्तरीय गतका एसोसिएशनों के अध्यक्षों और सचिवों ने इस संबंध में अपनी तैयारियां पूरे उत्साह के साथ आरंभ कर दी हैं।

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