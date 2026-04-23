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मुर्शिदाबाद में मतदान के दौरान झड़प, हुमायूं कबीर और टीएमसी समर्थकों में विवाद, आयोग ने मांगी रिपोर्ट

Ajay Yadav23 April 2026 - 12:39 PM
1 minute read
Murshidabad Clash :
मुर्शिदाबाद में मतदान के दौरान झड़प, हुमायूं कबीर और टीएमसी समर्थकों में विवाद

Murshidabad Clash : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मुर्शिदाबाद जिले से तनाव की स्थिति सामने आई है. यहां तृणमूल कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी (AUJP) के प्रमुख हुमायूं कबीर के बीच तीखी नोकझोंक और विवाद की सूचना मिली है और घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद इलाके में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती देखी गई.

मौके पर मौजूद सुरक्षाबलों ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और किसी भी तरह की बड़ी झड़प को बढ़ने से रोक दिया. कुछ समय के लिए दोनों पक्षों के बीच माहौल काफी तनावपूर्ण बना रहा, हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हो गई. मुर्शिदाबाद प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इलाके में हालात अब शांत हैं और मतदान प्रक्रिया बाधित नहीं हुई है.

हुमायूं कबीर के दौरे के दौरान झड़प

जानकारी के अनुसार, हुमायूं कबीर उस क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां एक दिन पहले कच्चे बम से जुड़ी घटना की बात सामने आई थी. इसी दौरान स्थानीय लोगों और टीएमसी समर्थकों के साथ बहस और धक्का-मुक्की जैसी स्थिति बन गई.

AUJP प्रमुख हुमायूं कबीर ने दावा किया कि क्षेत्र के कई बूथों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, हालांकि कुछ स्थानों पर रात के समय हल्की गड़बड़ी की बात भी सामने आई है, उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी माहौल में किसी भी तरह की हिंसा या धमकी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और सभी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए.

चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट

इसी बीच, मुर्शिदाबाद के डोमकल क्षेत्र में कुछ मतदाताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें वोटिंग के दौरान दबाव और धमकी जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा है. हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है.

चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की है और स्थानीय प्रशासन से विस्तृत जानकारी मांगी गई है. दूसरी ओर, मतदान के शुरुआती घंटों में पश्चिम बंगाल के कई जिलों में औसतन अच्छी वोटिंग दर्ज की गई, जिसमें कुछ क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक रहा.

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Ajay Yadav23 April 2026 - 12:39 PM
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