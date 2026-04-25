Tehran Airport Flights Resume : मध्य पूर्व में लंबे समय से बने तनावपूर्ण हालात के बीच अब हालात सामान्य होने की दिशा में एक अहम संकेत मिला है. ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित इमाम खुमैनी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन एक बार फिर शुरू कर दिया गया है. सुरक्षा कारणों से जिन हवाई सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, उन्हें अब धीरे-धीरे बहाल किया जा रहा है और शनिवार सुबह से यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है.

हवाई अड्डा प्रशासन के मुताबिक, पहले दिन कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ानें रवाना हुईं, जिनमें मस्कट, इस्तांबुल और मदीना जैसे शहर शामिल हैं. इन सेवाओं के दोबारा शुरू होने से उन यात्रियों को बड़ी राहत मिली है जो लंबे समय से यात्रा अटकी होने के कारण परेशान थे. साथ ही, इसे क्षेत्रीय हालात में कुछ स्थिरता आने के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है.

मशहद एयरपोर्ट की बहाली के बाद बढ़ी गतिविधियां

इसके पहले ईरान के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित मशहद एयरपोर्ट को भी फिर से संचालन के लिए खोला गया था. धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से अहम माने जाने वाले इस शहर से उड़ानें शुरू होने के बाद अब देश के अन्य हिस्सों में भी हवाई सेवाओं को सामान्य करने की प्रक्रिया तेज हो गई है.

हवाई सेवाओं में सुधार का संकेत

विशेषज्ञों का मानना है कि जब किसी देश के बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे फिर से सक्रिय होते हैं, तो यह आमतौर पर हालात में सुधार और तनाव में कमी का संकेत माना जाता है. तेहरान से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की वापसी यह दर्शाती है कि ईरान धीरे-धीरे सामान्य नागरिक सेवाओं को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है और हवाई क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो रही है.

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