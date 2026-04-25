Airport Viral Video : जिंदगी में कई बार ऐसे छोटे-छोटे पल सामने आ जाते हैं जो देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन उनका असर दिल पर गहरा पड़ जाता है. कभी कोई छोटा सा इशारा भी मन में गहरी छाप छोड़ देता है. ऐसा ही एक भावुक कर देने वाला दृश्य उस समय देखने को मिला जब एयरपोर्ट पर एक छोटी बच्ची ने CISF के एक जवान को सैल्यूट किया. यह केवल एक साधारण सलामी नहीं थी, बल्कि उस सम्मान की झलक थी जो देश के सुरक्षा कर्मियों के प्रति नन्हें दिलों में भी मौजूद होती है.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें साफ देखा जा सकता है कि एक छोटी बच्ची आत्मविश्वास और सम्मान के साथ CISF जवान को सैल्यूट करती है, और जवान भी मुस्कुराते हुए इस सम्मान को स्वीकार करता है.

A Salute to the Inspiration, Pride of The Nation



Watch as a little girl offers a heartfelt salute to our personnel at the airport. It’s not just a gesture; it’s a reflection of the deep respect and pride that even our youngest citizens carry for the uniform.



When innocence… pic.twitter.com/OVIgyeFQxv — CISF (@CISFHQrs) April 24, 2026

CISF की ओर से वीडियो साझा और संदेश

CISF ने इस वीडियो को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है. पोस्ट में इसे सिर्फ एक सैल्यूट नहीं, बल्कि गर्व और सम्मान का प्रतीक बताया गया है. संगठन ने इस पल को खास और भावनात्मक बताया और कहा कि यह दृश्य मासूमियत और कर्तव्य भावना का सुंदर मेल दिखाता है, जहां एक तरफ बच्ची का सच्चा सम्मान है और दूसरी तरफ जवान की जिम्मेदारी.

सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच मजबूत संबंध

यह घटना सुरक्षा बलों और आम लोगों के बीच के मजबूत रिश्ते को भी दर्शाती है. इससे यह समझ आता है कि लोग अपने सुरक्षाकर्मियों के काम को कितना महत्व देते हैं और उनके प्रति कितना सम्मान रखते हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं. किसी ने लिखा कि सबसे सच्चा सैल्यूट वही होता है जो दिल से किया जाए, तो किसी ने कहा कि हमारी सुरक्षा के पीछे हमारे जवानों की मेहनत होती है. आज के समय में जब सोशल मीडिया पर तरह-तरह की खबरें देखने को मिलती हैं, ऐसे सकारात्मक वीडियो लोगों को सुकून देते हैं. यह दृश्य इस बात की याद दिलाता है कि समाज में आज भी सम्मान और आभार जैसी भावनाएं मौजूद हैं.

ये भी पढ़ें- AAP पार्टी में बड़ी टूट, राघव चड्ढा जल्द भाजपा ज्वाइन करेंगे, दो तिहाई सांसदों के साथ BJP में करेंगे विलय

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप