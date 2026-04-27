Trump Statement News : व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान हुई गोलीबारी की घटना में अज्ञात हमलावर के हमले से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाल-बाल बच गए. घटना के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति का पद एक जोखिम भरा काम है और इस तरह की घटनाएं उनके काम का हिस्सा बन चुकी हैं, उन्होंने कहा कि जल्द ही हमलावर की पहचान और उसके मकसद से जुड़ी जानकारी सामने आ सकती है, लेकिन यह भी सच है कि दुनिया एक हिंसक जगह है. ट्रंप ने यह भी कहा कि जब कोई सार्वजनिक रूप से प्रभावशाली होता है, तो वह अक्सर निशाने पर रहता है.

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राष्ट्रपति ट्रंप ने घटना के दौरान त्वरित कार्रवाई करने वाली सीक्रेट सर्विस की भूमिका की सराहना की और बताया कि हमलावर उस स्थान तक नहीं पहुंच सका जहां वह मौजूद थे. कार्यक्रम में मौजूद लोग औपचारिक पोशाक में थे, जिस पर ट्रंप ने भी हल्के अंदाज में टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि घटना के बाद इस कार्यक्रम को आगे के लिए टाल दिया गया है और इसे फिर से आयोजित किया जाएगा, साथ ही इसे और अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा.

संदिग्ध हिरासत में जांच जारी

सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है, हालांकि अभी तक उसके इरादों को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है. मामले में जांच जारी है और शुरुआती आरोपों के तहत उसके खिलाफ आग्नेयास्त्र के उपयोग और अधिकारी पर हमला करने जैसे मामले दर्ज किए गए हैं. अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आगे और भी आरोप जोड़े जा सकते हैं. संदिग्ध को सोमवार को अदालत में पेश किए जाने की संभावना है. पुलिस के अनुसार, उसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं और फिलहाल किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के संकेत नहीं मिले हैं.

संदिग्ध की पहचान और घटना का विवरण

जांच एजेंसियों ने संदिग्ध की पहचान 31 वर्षीय कोल टॉमस एलन के रूप में की है, जो कैलिफोर्निया के टोरेंस का निवासी बताया गया है. ट्रंप ने बताया कि घटना के समय अचानक तेज आवाज सुनाई दी, जिसे पहले उन्होंने किसी गिरने की आवाज समझा, लेकिन बाद में उनकी पत्नी ने तुरंत इसे गोलीबारी के रूप में पहचाना, उन्होंने यह भी कहा कि घटना के समय माहौल में अचानक अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई थी.

पुरानी घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

एफबीआई मामले की जांच में जुटी हुई है और घटनास्थल से मिले हथियारों व कारतूसों की जांच की जा रही है. इसके साथ ही कार्यक्रम में मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों ने किसी भी तरह की जानकारी रखने वालों से आगे आने की अपील की है.

इस घटना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. इसी स्थान पर पहले भी वर्ष 1981 में तत्कालीन राष्ट्रपति पर हमला हो चुका है, जिसके बाद सुरक्षा इंतजामों में कई बदलाव किए गए थे. घटना के बाद ट्रंप को कुछ समय के लिए सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया.

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