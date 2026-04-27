राष्ट्रीय

व्हाइट हाउस डिनर के दौरान गोलीबारी, डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित निकाले गए, घटना पर बयान जारी

Ajay Yadav27 April 2026 - 8:09 AM
2 minutes read
Trump Statement News :
व्हाइट हाउस डिनर के दौरान गोलीबारी, डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित निकाले गए; घटना पर बयान जारी

Trump Statement News : व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान हुई गोलीबारी की घटना में अज्ञात हमलावर के हमले से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाल-बाल बच गए. घटना के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति का पद एक जोखिम भरा काम है और इस तरह की घटनाएं उनके काम का हिस्सा बन चुकी हैं, उन्होंने कहा कि जल्द ही हमलावर की पहचान और उसके मकसद से जुड़ी जानकारी सामने आ सकती है, लेकिन यह भी सच है कि दुनिया एक हिंसक जगह है. ट्रंप ने यह भी कहा कि जब कोई सार्वजनिक रूप से प्रभावशाली होता है, तो वह अक्सर निशाने पर रहता है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने घटना के दौरान त्वरित कार्रवाई करने वाली सीक्रेट सर्विस की भूमिका की सराहना की और बताया कि हमलावर उस स्थान तक नहीं पहुंच सका जहां वह मौजूद थे. कार्यक्रम में मौजूद लोग औपचारिक पोशाक में थे, जिस पर ट्रंप ने भी हल्के अंदाज में टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि घटना के बाद इस कार्यक्रम को आगे के लिए टाल दिया गया है और इसे फिर से आयोजित किया जाएगा, साथ ही इसे और अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा.

संदिग्ध हिरासत में जांच जारी

सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है, हालांकि अभी तक उसके इरादों को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है. मामले में जांच जारी है और शुरुआती आरोपों के तहत उसके खिलाफ आग्नेयास्त्र के उपयोग और अधिकारी पर हमला करने जैसे मामले दर्ज किए गए हैं. अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आगे और भी आरोप जोड़े जा सकते हैं. संदिग्ध को सोमवार को अदालत में पेश किए जाने की संभावना है. पुलिस के अनुसार, उसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं और फिलहाल किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के संकेत नहीं मिले हैं.

संदिग्ध की पहचान और घटना का विवरण

जांच एजेंसियों ने संदिग्ध की पहचान 31 वर्षीय कोल टॉमस एलन के रूप में की है, जो कैलिफोर्निया के टोरेंस का निवासी बताया गया है. ट्रंप ने बताया कि घटना के समय अचानक तेज आवाज सुनाई दी, जिसे पहले उन्होंने किसी गिरने की आवाज समझा, लेकिन बाद में उनकी पत्नी ने तुरंत इसे गोलीबारी के रूप में पहचाना, उन्होंने यह भी कहा कि घटना के समय माहौल में अचानक अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई थी.

पुरानी घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

एफबीआई मामले की जांच में जुटी हुई है और घटनास्थल से मिले हथियारों व कारतूसों की जांच की जा रही है. इसके साथ ही कार्यक्रम में मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों ने किसी भी तरह की जानकारी रखने वालों से आगे आने की अपील की है.

इस घटना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. इसी स्थान पर पहले भी वर्ष 1981 में तत्कालीन राष्ट्रपति पर हमला हो चुका है, जिसके बाद सुरक्षा इंतजामों में कई बदलाव किए गए थे. घटना के बाद ट्रंप को कुछ समय के लिए सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया.

ये भी पढ़ें- IRS Daughter Murder Case : ऑनलाइन गेमिंग और अश्लील लत में डूबा आरोपी, पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav27 April 2026 - 8:09 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of AAP छोड़ BJP में गए राघव चड्ढा, इंस्टाग्राम पर 14 लाख फॉलोअर्स गिरे, AAP और BJP आमने-सामने

AAP छोड़ BJP में गए राघव चड्ढा, इंस्टाग्राम पर 14 लाख फॉलोअर्स गिरे, AAP और BJP आमने-सामने

25 April 2026 - 7:56 PM
Photo of AAP में बड़ी टूट, सात सांसदों ने छोड़ी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा- अभी और बहुत कुछ होना बाकी

AAP में बड़ी टूट, सात सांसदों ने छोड़ी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा- अभी और बहुत कुछ होना बाकी

25 April 2026 - 3:09 PM
Photo of AAP पार्टी में बड़ी टूट, राघव चड्ढा जल्द भाजपा ज्वाइन करेंगे, दो तिहाई सांसदों के साथ BJP में करेंगे विलय

AAP पार्टी में बड़ी टूट, राघव चड्ढा जल्द भाजपा ज्वाइन करेंगे, दो तिहाई सांसदों के साथ BJP में करेंगे विलय

24 April 2026 - 5:36 PM
Photo of ट्रंप के Hell-Holes वाले बयान पर ईरान का तंज, कहा- कभी भारत आकर देखो ”फिर बोलना”

ट्रंप के Hell-Holes वाले बयान पर ईरान का तंज, कहा- कभी भारत आकर देखो ”फिर बोलना”

24 April 2026 - 2:05 PM
Photo of पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, पहले फेज में 90% मतदान, डिटेल में पढ़ें

पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, पहले फेज में 90% मतदान, डिटेल में पढ़ें

23 April 2026 - 6:32 PM
Photo of पहले अंडा आया या मुर्गी? वैज्ञानिकों को मिला सही जवाब, आप भी जानें

पहले अंडा आया या मुर्गी? वैज्ञानिकों को मिला सही जवाब, आप भी जानें

23 April 2026 - 11:23 AM
Photo of लश्कर-ए-तैयबा के मास्टरमाइंड समेत 7 को सजा, जेल में कट्टरपंथी नेटवर्क मामले में NIA का बड़ा एक्शन

लश्कर-ए-तैयबा के मास्टरमाइंड समेत 7 को सजा, जेल में कट्टरपंथी नेटवर्क मामले में NIA का बड़ा एक्शन

22 April 2026 - 3:25 PM
Photo of पहलगाम हमले की बरसी पर पीएम मोदी का संदेश: “भारत आतंकवाद के सामने कभी नहीं झुकेगा”

पहलगाम हमले की बरसी पर पीएम मोदी का संदेश: “भारत आतंकवाद के सामने कभी नहीं झुकेगा”

22 April 2026 - 10:08 AM
Photo of भारतीय रेलवे का ब्रेक जर्नी नियम, लंबी यात्रा में उसी टिकट पर बीच में रुकने की सुविधा, डिटेल में पढ़ें

भारतीय रेलवे का ब्रेक जर्नी नियम, लंबी यात्रा में उसी टिकट पर बीच में रुकने की सुविधा, डिटेल में पढ़ें

21 April 2026 - 2:02 PM
Photo of वृंदावन पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, संत प्रेमानंद महाराज के किए दर्शन

वृंदावन पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, संत प्रेमानंद महाराज के किए दर्शन

20 April 2026 - 4:12 PM
Back to top button