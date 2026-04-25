AAP Politics : आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसदों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार पार्टी के 10 में से 7 सांसदों ने सामूहिक रूप से पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, जिससे संगठन में बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनमें से तीन सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने की घोषणा कर दी है, जबकि बाकी चार सांसदों के भी इसी दिशा में जाने के संकेत मिल रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बड़ा बयान
पार्टी छोड़ने वाले सांसदों में राघव चड्ढा, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल और अशोक मित्तल जैसे नामों का उल्लेख सामने आ रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आधिकारिक बयान और पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल के बारानगर में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “अभी आगे और भी राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं।”
AAP के अंदरूनी मतभेदों का नतीजा
इधर इस मामले को लेकर सियासत और तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा राजनीतिक दबाव के जरिए पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि यह AAP के अंदरूनी मतभेदों का नतीजा है।
कथित टूट को लेकर लगातार चर्चाएं जारी
पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे समय में यह घटनाक्रम राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। राज्य में फिलहाल AAP की सरकार है, ऐसे में इस कथित टूट को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं।
सीएम मान ने मांगा राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने का समय
इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा है। माना जा रहा है कि वे राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़ने और बाद में बीजेपी में शामिल होने के मुद्दे पर अपना पक्ष रख सकते हैं और रिकॉल से जुड़ी मांग भी उठा सकते हैं।
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