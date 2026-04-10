RR vs RCB : आज यानी 10 अप्रैल को आईपीएल में एक बेहद रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा, जहां राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने-सामने होंगी। दोनों टीमों ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और किसी भी मैच में हार का सामना नहीं किया है। ऐसे में आज का मुकाबला तय करेगा कि किस टीम का जीत का सिलसिला बरकरार रहेगा और किसे पहली हार झेलनी पड़ेगी।

मैच के दौरान हल्की बरिश की संभावना

यह इस सीजन का 16वां मैच होगा, जो गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच का समय वही रहेगा—शाम 7 बजे टॉस और 7:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा। मौसम को लेकर दिन में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन मैच के दौरान किसी रुकावट की आशंका फिलहाल कम है।

वैभव सूर्यवंशी की तेज शुरुआत

अगर राजस्थान की बात करें तो टीम ने तीन मैच जीतकर 6 अंक हासिल किए हैं और पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर बनी हुई है। टीम की बल्लेबाजी काफी मजबूत नजर आ रही है। यशस्वी जायसवाल इस सीजन में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जबकि वैभव सूर्यवंशी भी तेज शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

रवि बिश्नोई निकाल रहे विकेट

गुवाहाटी को राजस्थान का होम ग्राउंड माना जा रहा है, जिससे टीम को अतिरिक्त फायदा मिल सकता है। कप्तान रियान पराग का यह घरेलू मैदान है, ऐसे में उन्हें परिस्थितियों की अच्छी समझ है। गेंदबाजी में रवि बिश्नोई लगातार विकेट निकाल रहे हैं, जबकि नांद्रे बर्गर नई गेंद से विपक्षी टीम पर दबाव बनाने में सफल रहे हैं।

विराट कोहली की बेहतरीन फॉर्म

दूसरी ओर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी अपने दोनों मैच जीतकर शानदार शुरुआत की है और अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बेहतरीन फॉर्म में हैं। हालांकि, उनके सामने नांद्रे बर्गर की गेंदबाजी एक बड़ी चुनौती हो सकती है।

छोटी बाउंड्री के कारण बड़ा स्कोर

पिच रिपोर्ट की बात करें तो बरसापारा स्टेडियम की विकेट बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। छोटी बाउंड्री के कारण यहां बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं और 190 से ज्यादा रन बनने की संभावना रहती है। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है, क्योंकि दूसरी पारी में ओस का असर बल्लेबाजी को आसान बना देता है।

अगर संभावनाओं पर नजर डालें तो फिलहाल राजस्थान का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, लेकिन अगर विराट कोहली लंबी पारी खेलते हैं तो मुकाबला पूरी तरह पलट भी सकता है।

ये भी पढ़ें- हर‍ियाणा के संत रामपाल आज आएंगे जेल से बाहर, 11 साल बाद होंगे रिहा, सोनीपत जाने की चर्चा, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप