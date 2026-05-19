Uttar Pradeshराज्य

नमाज विवाद पर अखिलेश का योगी सरकार पर वार, बीजेपी को बताया ‘अधार्मिक’

Ajay Yadav19 May 2026 - 1:38 PM
2 minutes read
UP News :
नमाज विवाद पर अखिलेश का योगी सरकार पर वार, बीजेपी को बताया ‘अधार्मिक’

UP News : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया नमाज संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया दी है. अखिलेश यादव ने कहा कि सड़कों पर गतिविधियों को लेकर नियम और कानून पहले से तय हैं, लेकिन इस मुद्दे को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि किसी को सबसे अधिक ‘अधार्मिक’ कहा जाए तो वह बीजेपी होगी, उन्होंने यह भी दोहराया कि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों और समुदायों को साथ लेकर चलने की नीति पर काम करती है.

अखिलेश यादव ने हाल ही में अधिवक्ता संघ के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों के हाथों में रामचरितमानस होने के बावजूद उन पर पुलिस कार्रवाई की गई और लाठीचार्ज हुआ, उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी खुद को सनातन परंपरा की समर्थक बताती है तो उसे ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भावना को अपनाना चाहिए.

स्मार्ट सिटी और स्मार्ट मीटर पर उठे सवाल

इसके अलावा उन्होंने सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना अपेक्षित रूप से सफल नहीं हो सकी, जबकि स्मार्ट मीटर योजना को भी वापस लेना पड़ा, उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में सरकार के कामकाज पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 मई को एक कार्यक्रम में कहा था कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाती. उनके अनुसार सड़कें आम आवागमन के लिए होती हैं और उन्हें बाधित कर सार्वजनिक जीवन प्रभावित नहीं किया जा सकता.

धार्मिक प्रार्थना के लिए तय स्थानों का जिक्र

उन्होंने यह भी कहा था कि धार्मिक प्रार्थना के लिए तय स्थान उपलब्ध हैं और जरूरत पड़ने पर लोग अलग-अलग समय में इसका पालन कर सकते हैं. मुख्यमंत्री ने जनसंख्या और संसाधनों के संतुलन का उल्लेख करते हुए कहा था कि सीमित सुविधाओं के बीच व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है.

योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया था कि सरकार किसी की धार्मिक आस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर व्यवधान स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन्होंने यह भी कहा था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे.

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Ajay Yadav19 May 2026 - 1:38 PM
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