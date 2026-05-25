स्वास्थ्य

गर्मियों में गोंद कतीरा का सेवन क्यों है फायदेमंद? जानिए सही मात्रा

Karan Panchal25 May 2026 - 6:43 PM
2 minutes read
Hydration Tips
गर्मियों में गोंद कतीरा का सेवन क्यों है फायदेमंद? जानिए सही मात्रा

Hydration Tips : गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडक और ऊर्जा देने के लिए गोंद कतीरा का सेवन काफी लोकप्रिय माना जाता है। आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर यह प्राकृतिक पदार्थ शरीर को अंदर से ठंडा रखने, पानी की कमी से बचाने और थकान कम करने में मदद कर सकता है। यही वजह है कि कई लोग इसे शरबत, दूध या ठंडाई में मिलाकर सेवन करते हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, एक दिन में लगभग 1 से 2 चम्मच भिगोया हुआ गोंद कतीरा लेना पर्याप्त माना जाता है। इसे रातभर पानी में भिगोकर सुबह सेवन करने से बेहतर लाभ मिल सकते हैं।

गर्मियों में क्यों फायदेमंद है गोंद कतीरा?

  1. शरीर को ठंडक पहुंचाए
    गोंद कतीरा की तासीर ठंडी मानी जाती है, जो तेज गर्मी और लू के असर से बचाने में सहायक हो सकती है।
  2. डिहाइड्रेशन से बचाव
    यह शरीर में नमी बनाए रखने में मदद करता है और गर्मियों में पानी की कमी होने से रोक सकता है।
  3. कमजोरी और थकान कम करे
    गोंद कतीरा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने और कमजोरी महसूस होने की स्थिति में राहत पहुंचाने में मदद कर सकते हैं।
  4. पाचन के लिए लाभकारी
    इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत देने में सहायक माना जाता है।
  5. त्वचा को रखे हाइड्रेटेड
    गर्मियों में त्वचा को नमी और प्राकृतिक चमक बनाए रखने में भी यह मददगार हो सकता है।

सेवन करते समय रखें ये सावधानियां

गोंद कतीरा को हमेशा पानी में अच्छी तरह भिगोकर ही सेवन करना चाहिए। अधिक मात्रा में लेने से गैस, पेट फूलना या अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डायबिटीज या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए। वहीं छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सीमित मात्रा में ही देना बेहतर माना जाता है।

Disclaimer- यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी फिटनेस, डाइट या स्वास्थ्य संबंधी बदलाव से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हम किसी दावे की पुष्टि नहीं करते।

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Karan Panchal25 May 2026 - 6:43 PM
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