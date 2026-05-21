वायरल

Gen-Z स्टूडेंट ने आंसर शीट में लिखा “BTW, Abt, Kinda”, टीचर भी हैरान

Karan Panchal21 May 2026 - 6:59 PM
1 minute read
Viral Answer Sheet
Gen-Z स्टूडेंट ने आंसर शीट में लिखा “BTW, Abt, Kinda”, टीचर भी हैरान

Viral Answer Sheet : सोशल मीडिया पर लोग आम भाषा की बजाय शॉर्ट फॉर्म्स और स्लैंग का इस्तेमाल करते हैं, जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर आम बात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई छात्र परीक्षा में ऐसा करे? हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक छात्र के आंसर शीट पर सोशल मीडिया जैसी भाषा का इस्तेमाल दिखा।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छात्र ने सवालों के जवाबों में सामान्य शब्दों की जगह शॉर्ट फॉर्म्स लिखे। उदाहरण के लिए, “About” को “Abt” लिखा, “Kinda” और “By the way” की जगह “BTW” लिखा। इस अंदाज को देखकर टीचर काफी हैरान हो गए। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, “जब आपका स्टूडेंट Gen-Z हो और आप कुछ नहीं कर सकते।”

Video देखें- https://www.instagram.com/reel/DYkAlBExS_P/?utm_source=ig_web_copy_link

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर sudipto_2.0_ नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया और खबर लिखे जाने तक इसे 3 लाख 97 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं। वीडियो देखने के बाद लोग भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि उन्होंने अपने सेमेस्टर में “Gonna” लिखा था। दूसरे ने कहा कि उनका बोर्ड पेपर भी ऐसा ही होने वाला है, जबकि तीसरे ने साझा किया कि उन्होंने कभी “Cuz” लिखा था।

इस वायरल वीडियो ने साबित कर दिया कि Gen-Z की भाषा परीक्षा में भी अपना रंग दिखा सकती है, और टीचर्स को इसके अंदाज के साथ तालमेल बैठाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

नोट- इस खबर में आपको जो भी जानकारी दी गई है वो सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर आधारित है और हिन्दी ख़बर इनकी पुष्टि नहीं करता है।

ये भी पढ़ें- Iran Tensions : ट्रम्प-नेतन्याहू का ईरान पर टकराव, अमेरिका बातचीत चाहता, इजराइल हमले का दबाव, US में जंग रोकने का प्रस्ताव

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal21 May 2026 - 6:59 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of 700 किलो के विशाल भैंसे ने इंटरनेट पर मचाई धूम, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

700 किलो के विशाल भैंसे ने इंटरनेट पर मचाई धूम, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

18 May 2026 - 6:09 PM
Photo of सहारनपुर में शर्मनाक हरकत, थूक लगाकर तंदूरी रोटी बनाते कर्मचारी का वीडियो वायरल

सहारनपुर में शर्मनाक हरकत, थूक लगाकर तंदूरी रोटी बनाते कर्मचारी का वीडियो वायरल

16 May 2026 - 2:58 PM
Photo of ट्रेन के नीचे गिरा दुपट्टा, मदद के लिए ट्रैक पर उतर गया शख्स, इंडोनेशियाई महिला ने शेयर किया वीडियो

ट्रेन के नीचे गिरा दुपट्टा, मदद के लिए ट्रैक पर उतर गया शख्स, इंडोनेशियाई महिला ने शेयर किया वीडियो

15 May 2026 - 11:01 AM
Photo of बाहर ATM का बोर्ड, अंदर बाल काटता नाई, वीडियो देख लोग बोले- ये क्या है!

बाहर ATM का बोर्ड, अंदर बाल काटता नाई, वीडियो देख लोग बोले- ये क्या है!

11 May 2026 - 5:41 PM
Photo of आधुनिक फ्लैट्स में लग्जरी तो है, लेकिन अकेलापन भी बढ़ा, वायरल वीडियो में दावा

आधुनिक फ्लैट्स में लग्जरी तो है, लेकिन अकेलापन भी बढ़ा, वायरल वीडियो में दावा

8 May 2026 - 6:56 PM
Photo of बच्ची ने बनाई ऐसी पेंटिंग कि सोशल मीडिया पर हो गया वायरल, देखकर आ जाएगी हंसी

बच्ची ने बनाई ऐसी पेंटिंग कि सोशल मीडिया पर हो गया वायरल, देखकर आ जाएगी हंसी

1 May 2026 - 3:30 PM
Photo of सूरज की रोशनी से जुड़ा है केले के टेढ़े होने का रहस्य, जानिए पूरी कहानी

सूरज की रोशनी से जुड़ा है केले के टेढ़े होने का रहस्य, जानिए पूरी कहानी

29 April 2026 - 6:18 PM
Photo of बिहार में अनोखी अंतिम यात्रा: दादी की विदाई में DJ, डांस और 700 गाड़ियों का काफिला

बिहार में अनोखी अंतिम यात्रा: दादी की विदाई में DJ, डांस और 700 गाड़ियों का काफिला

28 April 2026 - 12:11 PM
Photo of टीचर और छात्र की मासूम बातचीत ने जीता लोगों का दिल, वीडियो वायरल

टीचर और छात्र की मासूम बातचीत ने जीता लोगों का दिल, वीडियो वायरल

27 April 2026 - 2:45 PM
Photo of एयरपोर्ट पर मासूम बच्ची का सैल्यूट, CISF जवान के प्रति सम्मान का वीडियो वायरल

एयरपोर्ट पर मासूम बच्ची का सैल्यूट, CISF जवान के प्रति सम्मान का वीडियो वायरल

25 April 2026 - 1:55 PM
Back to top button