राष्ट्रीयविदेश

ईरान की जेल में बंद 10 भारतीय नाविक रिहा, भारत लौटने की तैयारी तेज

Shanti Kumari27 May 2026 - 12:11 PM
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Indian Sailors Release Iran

Indian Sailors Release Iran : ईरान में हिरासत में लिए गए 10 भारतीय नाविकों को आखिरकार रिहा कर दिया गया है। यह जानकारी भारत के नौवहन महानिदेशालय ने मंगलवार देर रात दी। ये सभी नाविक जुलाई 2025 में एक ऑयल टैंकर से जुड़े मामले में ईरानी अधिकारियों द्वारा पकड़े गए थे।

जास्क पोर्ट के पास रोका गया था जहाज

अधिकारियों के अनुसार, एमवी हार्बर फीनिक्स नामक जहाज को ईरान के जास्क पोर्ट के पास रोका गया था, जिसके बाद चालक दल को हिरासत में ले लिया गया था। जहाज पलाऊ के झंडे के तहत संचालित हो रहा था।

कूटनीतिक बातचीत के बाद मिली सफलता

लंबे समय तक चली राजनयिक बातचीत और प्रयासों के बाद भारत को यह सफलता मिली है। डीजी शिपिंग ने बताया कि सभी भारतीय नाविक अब सुरक्षित हैं और उन्हें जल्द से जल्द स्वदेश लाने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है।

भारत ने अपनाई संयमित कूटनीति

इस पूरे मामले में भारत ने बेहद संतुलित और शांत कूटनीतिक रुख अपनाया। न तो सार्वजनिक बयानबाजी की गई और न ही तनाव बढ़ाने वाला कोई कदम उठाया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक, इसी रणनीति ने रिहाई में अहम भूमिका निभाई।

होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ता तनाव

ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर निगरानी बढ़ाने के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल और एलएनजी का परिवहन इसी रास्ते से होता है।

भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर

भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, अपने कच्चे तेल का लगभग आधा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से प्राप्त करता है। ऐसे में इस क्षेत्र की स्थिरता भारत के लिए भी रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जाती है।

ये भी पढ़ें – पंजाब में नगर काउंसिल चुनाव का ऐलान, 13 जून को होगा मतदान

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Shanti Kumari27 May 2026 - 12:11 PM
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