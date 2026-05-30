झारखंड में आकाशीय बिजली से 5 की मौत, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Jharkhand Weather Alert : झारखंड के चार जिलों में बीते 24 घंटों में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गई। गढ़वा जिले के गराखुर्द गांव में एक 45 वर्षीय महिला और बनजंघा गांव में 32 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई।

रांची के कुल्ली गांव में 12 वर्षीय लड़की आश्रिता पेड़ से आम तोड़ते समय बिजली की चपेट में आ गई, जबकि माता-पिता घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। धनबाद के चुंगी गांव में 44 वर्षीय महिला और बोकारो के बाबूडीह गांव में 21 वर्षीय युवक की भी बिजली गिरने से मौत हुई।

गरज के साथ बारिश का ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी

राज्य में शुक्रवार को भारी बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं हुईं, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट आई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रांची, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और गोड्डा सहित 13 जिलों के लिए रविवार सुबह 8:30 बजे तक गरज के साथ बारिश का ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है।

डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान

रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार यह बदलाव दो निम्न दबाव प्रणालियों के कारण हुआ और अगले चार दिनों में तापमान में 3–5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। हालांकि शुक्रवार को डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 34.5°C, चाईबासा में 33.4°C और रांची में 27.8°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम था।

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