Jharkhand

12th Result 2026 : जल्द जारी होगा 12वीं का रिजल्ट, स्टूडेंट ऐसे चेक करें परिणाम

Karan Panchal28 April 2026 - 6:46 PM
2 minutes read
Jharkhand 12th Result 2026
12th Result 2026 : जल्द जारी होगा 12वीं का रिजल्ट, स्टूडेंट ऐसे चेक करें परिणाम

Jharkhand 12th Result 2026 : झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) जल्द ही कक्षा 12वीं के नतीजे जारी करने की तैयारी में है। बोर्ड की ओर से तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन यह कभी भी सामने आ सकती है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स—तीनों स्ट्रीम के छात्र लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।

माना जा रहा है कि इस बार बोर्ड तीनों स्ट्रीम के परिणाम एक साथ जारी कर सकता है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि साइंस और कॉमर्स के नतीजे पहले घोषित किए जा सकते हैं। संभावित तौर पर रिजल्ट अप्रैल के आखिरी सप्ताह के आसपास जारी हो सकते हैं, लेकिन सटीक तारीख की पुष्टि बोर्ड द्वारा ही की जाएगी।

कहां देखें रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट्स के माध्यम से अपना परिणाम देख सकेंगे

jacresults.com
jac.jharkhand.gov.in

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें, ताकि रिजल्ट चेक करते समय किसी तरह की परेशानी न हो।

परीक्षा और छात्र संख्या

इस साल 12वीं बोर्ड परीक्षा में करीब 3.75 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। परीक्षाएं 3 फरवरी से 24 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। अब कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और बोर्ड रिजल्ट जारी करने से पहले अंतिम प्रक्रिया पूरी कर रहा है।

मार्कशीट और आगे की प्रक्रिया

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को ऑनलाइन मार्कशीट मिलेगी, जो अस्थायी होगी। मूल मार्कशीट बाद में संबंधित स्कूलों से प्राप्त की जा सकेगी।

स्क्रूटनी का विकल्प

जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे पुनर्मूल्यांकन (स्क्रूटनी) के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह प्रक्रिया जून 2026 में शुरू होने की संभावना है। इसके तहत प्रति विषय निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

स्क्रूटनी के दौरान बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि अंकों की गणना सही हुई है, कोई उत्तर छूटा तो नहीं है और मार्क्स एंट्री में कोई गलती तो नहीं हुई। अगर किसी तरह की त्रुटि मिलती है, तो संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा।

ये भी पढ़ें- Vivo का नया 5G फोन Vivo X300 FE, लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal28 April 2026 - 6:46 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of होटल कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी, न देने पर बम और AK-47 की धमकी

होटल कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी, न देने पर बम और AK-47 की धमकी

28 April 2026 - 3:06 PM
Photo of झारखंड में सियासी बवाल, पूर्व मंत्री ने विधायक सत्येंद्र नाथ पर कराया केस दर्ज, अभद्र टिप्पणी पर बढ़ा विवाद

झारखंड में सियासी बवाल, पूर्व मंत्री ने विधायक सत्येंद्र नाथ पर कराया केस दर्ज, अभद्र टिप्पणी पर बढ़ा विवाद

25 April 2026 - 6:16 PM
Photo of झारखंड में OBC छात्रों को साइकिल की कमी, हजारों छात्रों को नहीं मिली साइकिल

झारखंड में OBC छात्रों को साइकिल की कमी, हजारों छात्रों को नहीं मिली साइकिल

22 April 2026 - 6:59 PM
Photo of गिरिडीह में दर्दनाक सड़क हादसा, शादी के एक महीने बाद युवक की मौत से मातम

गिरिडीह में दर्दनाक सड़क हादसा, शादी के एक महीने बाद युवक की मौत से मातम

15 April 2026 - 5:18 PM
Photo of नक्सल मुक्त पलामू में बदली रणनीति, पुलिस कर रही कैंप-पिकेट की समीक्षा

नक्सल मुक्त पलामू में बदली रणनीति, पुलिस कर रही कैंप-पिकेट की समीक्षा

10 April 2026 - 1:29 PM
Photo of Jharkhand News : जंगल में महिला का अधजला शव मिलने से मचा हड़कंप, फॉरेंसिक टीम कर रही जांच

Jharkhand News : जंगल में महिला का अधजला शव मिलने से मचा हड़कंप, फॉरेंसिक टीम कर रही जांच

8 April 2026 - 6:23 PM
Photo of दुमका कोर्ट परिसर में हंगामा, दूसरी शादी पर पहली पत्नियों का फूटा गुस्सा

दुमका कोर्ट परिसर में हंगामा, दूसरी शादी पर पहली पत्नियों का फूटा गुस्सा

7 April 2026 - 10:42 AM
Photo of धनबाद सिविल कोर्ट को तीसरी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

धनबाद सिविल कोर्ट को तीसरी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

6 April 2026 - 1:23 PM
Photo of एक करोड़ के इनामी माओवादी नेता प्रशांत बोस का रांची में निधन, जेल में ली अंतिम सांस

एक करोड़ के इनामी माओवादी नेता प्रशांत बोस का रांची में निधन, जेल में ली अंतिम सांस

3 April 2026 - 2:57 PM
Photo of चंबल एक्सप्रेस में नशा खुरानी का खुलासा, सात आरोपी गिरफ्तार, साधु के वेश में घटना को दिया अंजाम

चंबल एक्सप्रेस में नशा खुरानी का खुलासा, सात आरोपी गिरफ्तार, साधु के वेश में घटना को दिया अंजाम

1 April 2026 - 6:28 PM
Back to top button