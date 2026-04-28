Jharkhand 12th Result 2026 : झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) जल्द ही कक्षा 12वीं के नतीजे जारी करने की तैयारी में है। बोर्ड की ओर से तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन यह कभी भी सामने आ सकती है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स—तीनों स्ट्रीम के छात्र लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।

माना जा रहा है कि इस बार बोर्ड तीनों स्ट्रीम के परिणाम एक साथ जारी कर सकता है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि साइंस और कॉमर्स के नतीजे पहले घोषित किए जा सकते हैं। संभावित तौर पर रिजल्ट अप्रैल के आखिरी सप्ताह के आसपास जारी हो सकते हैं, लेकिन सटीक तारीख की पुष्टि बोर्ड द्वारा ही की जाएगी।

कहां देखें रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट्स के माध्यम से अपना परिणाम देख सकेंगे

jacresults.com

jac.jharkhand.gov.in

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें, ताकि रिजल्ट चेक करते समय किसी तरह की परेशानी न हो।

परीक्षा और छात्र संख्या

इस साल 12वीं बोर्ड परीक्षा में करीब 3.75 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। परीक्षाएं 3 फरवरी से 24 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। अब कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और बोर्ड रिजल्ट जारी करने से पहले अंतिम प्रक्रिया पूरी कर रहा है।

मार्कशीट और आगे की प्रक्रिया

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को ऑनलाइन मार्कशीट मिलेगी, जो अस्थायी होगी। मूल मार्कशीट बाद में संबंधित स्कूलों से प्राप्त की जा सकेगी।

स्क्रूटनी का विकल्प

जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे पुनर्मूल्यांकन (स्क्रूटनी) के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह प्रक्रिया जून 2026 में शुरू होने की संभावना है। इसके तहत प्रति विषय निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

स्क्रूटनी के दौरान बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि अंकों की गणना सही हुई है, कोई उत्तर छूटा तो नहीं है और मार्क्स एंट्री में कोई गलती तो नहीं हुई। अगर किसी तरह की त्रुटि मिलती है, तो संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा।

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