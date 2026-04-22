Jharkhand News : झारखंड के विभिन्न जिलों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पिछड़ा वर्ग के छात्रों की संख्या में कमी आई है, जो साइकिल वितरण की योजना का हिस्सा हैं। यह जानकारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपी गई एक रिपोर्ट से सामने आई है।

छात्राओं की संख्या में लगातार गिरावट

साइकिल वितरण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना और सरकारी स्कूलों में नियमित उपस्थिति बढ़ाना था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में साइकिल प्राप्त करने वाले छात्रों और छात्राओं की संख्या में लगातार गिरावट आई है।

छात्रों को साइकिल दी गई थी साइकिल

वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,49,679 छात्रों को साइकिल दी गई थी, जिसमें से 74,243 छात्र और 75,436 छात्राएं थीं। अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह संख्या घटकर 1,31,182 तक पहुंच गई, जो पिछले साल से 18,000 कम थी। इसके बाद 2025-26 में यह आंकड़ा और घटकर 1,12,793 रहा, जो एक और बड़ी कमी को दर्शाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने राज्य सरकार से इस मुद्दे पर जानकारी प्राप्त करने का आश्वासन लिया है और रिपोर्ट जल्द भेजने के निर्देश दिए हैं।

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