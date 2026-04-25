Jharkhand News : गढ़वा की राजनीति में शनिवार को उस समय हलचल तेज हो गई, जब पूर्व मंत्री और झामुमो नेता मिथिलेश कुमार ठाकुर ने स्थानीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले ने इलाके के सियासी माहौल को गरमा दिया है।

कथित तौर पर विवादित बयान

दर्ज शिकायत में मिथिलेश ठाकुर ने आरोप लगाया है कि विधायक ने सार्वजनिक मंच से उनके और उनके परिवार को लेकर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां कीं। यह घटना 22 अप्रैल की बताई जा रही है, जब सदर अस्पताल के पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कथित तौर पर विवादित बयान दिए गए।

मामले में गहन जांच की मांग

शिकायत के अनुसार, इस बयानबाजी के वीडियो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रसारित हुए, जिससे उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने पुलिस से इन वीडियो की जांच कराने और तकनीकी जानकारी जुटाने की मांग की है।

छवि खराब करने का इरादा

मिथिलेश ठाकुर का कहना है कि यह बयान जानबूझकर उनकी छवि खराब करने और उन्हें अपमानित करने के इरादे से दिए गए हैं। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

राजनीतिक माहौल में चर्चा और बयानबाजी

इस मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, वीडियो फुटेज और गवाहों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटनाक्रम के बाद गढ़वा के राजनीतिक माहौल में चर्चा और बयानबाजी तेज हो गई है।

ये भी पढ़ें- चैटिंग होगी और आसान, WhatsApp में आ सकते हैं फ्लोटिंग नोटिफिकेशन बबल्स

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप