राशिफल

नौतपा में ग्रहों का असर, जानिए सभी राशियों का आज का हाल और खास उपाय

Shanti Kumari25 May 2026 - 7:55 AM
3 minutes read
Aaj Ka Rashifal

Aaj Ka Rashifal : नौतपा की तपिश के बीच ग्रह-नक्षत्रों की चाल भी कई राशियों के लिए बड़े बदलाव के संकेत दे रही है। किसी के लिए करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं तो कुछ लोगों को रिश्तों और सेहत के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। आइिए जानते हैं आज सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल और दिन को बेहतर बनाने वाले खास उपाय।

मेष राशि

आज आत्मविश्वास और साहस में बढ़ोतरी होगी। कामकाज में तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना नुकसान दे सकता है। नौकरी और करियर के मामलों में स्थिति मजबूत रहेगी। व्यापार में गति आएगी।

शुभ रंग: केसरिया
जरूरी सलाह: कम बोलें और सोच-समझकर प्रतिक्रिया दें।
उपाय: मंदिर में सुगंधित धूप अर्पित करें।

वृष राशि

सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। दोस्तों के साथ विचारों का टकराव संभव है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी नुकसान करा सकती है।

शुभ रंग: गुलाबी
जरूरी सलाह: अनावश्यक यात्रा टालें।
उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं।

मिथुन राशि

आज मेहनत का पूरा फल मिलने के संकेत हैं। करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर सामने आ सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है।

शुभ रंग: भूरा
जरूरी सलाह: अहंकार से दूरी बनाकर रखें।
उपाय: मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें।

कर्क राशि

प्रॉपर्टी और धन से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

शुभ रंग: सफेद
जरूरी सलाह: नकारात्मक सोच से बचें।
उपाय: जरूरतमंद को भोजन कराएं।

सिंह राशि

मन की परेशानियां कम होंगी और लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। परिवार और संतान से सुखद समाचार मिलेंगे। पैसों के लेनदेन में सतर्कता जरूरी है।

शुभ रंग: लाल
जरूरी सलाह: हर फैसला धैर्य से लें।
उपाय: “ऊं नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें।

कन्या राशि

अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। परिवार और बच्चों से खुशी मिलेगी। करियर में जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।

शुभ रंग: बादामी
जरूरी सलाह: गुस्से पर काबू रखें।
उपाय: गरीबों को चावल दान करें।

तुला राशि

भाग्य का साथ मिलेगा और उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। छात्रों को परीक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलने के योग हैं। परिवार के साथ समय बिताना जरूरी होगा।

शुभ रंग: क्रीम
जरूरी सलाह: जल्दबाजी में निर्णय न लें।
उपाय: आटे का दान करें।

वृश्चिक राशि

लीडरशिप क्षमता मजबूत होगी और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है।

शुभ रंग: मरून
जरूरी सलाह: क्रोध पर नियंत्रण रखें।
उपाय: शिवजी को जल अर्पित करें।

धनु राशि

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। ऑफिस में सहयोगियों से मदद मिलेगी और करियर में स्थिति बेहतर होगी। यात्रा से लाभ मिलने की संभावना है।

शुभ रंग: सुनहरा
जरूरी सलाह: आलस्य से दूरी बनाएं।
उपाय: मंदिर में मिश्री दान करें।

मकर राशि

आज हर काम सोच-समझकर करने की जरूरत है। आर्थिक लाभ के नए अवसर बन सकते हैं। रिश्तेदारों से मुलाकात संभव है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा।

शुभ रंग: हल्का नीला
जरूरी सलाह: नकारात्मक विचारों से बचें।
उपाय: गरीबों को फल दान करें।

कुंभ राशि

कामकाज के सिलसिले में यात्रा के योग बन रहे हैं। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। खान-पान में लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है।

शुभ रंग: सफेद
जरूरी सलाह: गुस्से से बचें।
उपाय: गाय को रोटी खिलाएं।

मीन राशि

आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी को उधार देना नुकसानदायक हो सकता है। मतभेद की स्थिति बन सकती है। व्यापार में सतर्कता जरूरी है।

शुभ रंग: ऑरेंज
जरूरी सलाह: कम बोलें और संयम रखें।
उपाय: “ऊं नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें।

आज का विशेष उपाय

यदि परिवार में लगातार तनाव या परेशानियां बनी हुई हैं तो सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करना लाभकारी रहेगा। शिव मंदिर में जाकर जल, बेलपत्र, भस्म और सुगंधित इत्र अर्पित करें। साथ ही शुक्रवार को भगवान कृष्ण को मोर पंख चढ़ाकर पेठे का भोग लगाने से मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है।

ये भी पढ़ें – नौतपा का प्रचंड वार शुरु, देशभर में तपिश से बेहाल लोग, कई राज्यों में हीटवेव अलर्ट

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