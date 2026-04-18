PM Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि वे महिला आरक्षण बिल और संसद में हाल ही में हुई घटनाओं पर बात कर सकते हैं। लोकसभा में शुक्रवार को महिला आरक्षण से जुड़े संविधान (131वें संशोधन) विधेयक को मंजूरी नहीं मिल पाई। इस बिल के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा गया था।

पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट

वोटिंग में बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि इसे पास कराने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट बैठक में विपक्ष पर महिला आरक्षण का समर्थन न करने का आरोप लगाया और इसे बड़ी राजनीतिक चूक बताया।

2029 के लोकसभा चुनाव पर असर

करीब 12 वर्षों के कार्यकाल में यह पहली बार है जब मोदी सरकार को संसद में किसी अहम बिल पर हार का सामना करना पड़ा है। यदि यह कानून लागू होता, तो 2029 के लोकसभा चुनाव में इसका असर दिख सकता था, लेकिन अब इसे नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकेगा।

अलग से मतदान की आवश्यकता नहीं

सरकार ने इस मुद्दे से जुड़े तीन विधेयक पेश किए थे, जिनमें परिसीमन संशोधन और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े कानून शामिल थे। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इन पर अलग से मतदान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं।

महिला आरक्षण के समर्थन में वोट करने की अपील

वहीं, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया और सरकार पर आरोप लगाया कि वह परिसीमन और महिला आरक्षण के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही थी। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण के समर्थन में वोट करने की अपील भी की थी, लेकिन इसके बावजूद बिल लोकसभा में पारित नहीं हो सका।

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