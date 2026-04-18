बड़ी ख़बरराजनीतिराष्ट्रीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे, महिला आरक्षण बिल हो सकता है अहम मुद्दा

Karan Panchal18 April 2026 - 3:54 PM
2 minutes read
PM Modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे, महिला आरक्षण बिल हो सकता है अहम मुद्दा

PM Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि वे महिला आरक्षण बिल और संसद में हाल ही में हुई घटनाओं पर बात कर सकते हैं। लोकसभा में शुक्रवार को महिला आरक्षण से जुड़े संविधान (131वें संशोधन) विधेयक को मंजूरी नहीं मिल पाई। इस बिल के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा गया था।

पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट

वोटिंग में बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि इसे पास कराने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट बैठक में विपक्ष पर महिला आरक्षण का समर्थन न करने का आरोप लगाया और इसे बड़ी राजनीतिक चूक बताया।

2029 के लोकसभा चुनाव पर असर

करीब 12 वर्षों के कार्यकाल में यह पहली बार है जब मोदी सरकार को संसद में किसी अहम बिल पर हार का सामना करना पड़ा है। यदि यह कानून लागू होता, तो 2029 के लोकसभा चुनाव में इसका असर दिख सकता था, लेकिन अब इसे नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकेगा।

अलग से मतदान की आवश्यकता नहीं

सरकार ने इस मुद्दे से जुड़े तीन विधेयक पेश किए थे, जिनमें परिसीमन संशोधन और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े कानून शामिल थे। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इन पर अलग से मतदान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं।

महिला आरक्षण के समर्थन में वोट करने की अपील

वहीं, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया और सरकार पर आरोप लगाया कि वह परिसीमन और महिला आरक्षण के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही थी। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण के समर्थन में वोट करने की अपील भी की थी, लेकिन इसके बावजूद बिल लोकसभा में पारित नहीं हो सका।

ये भी पढ़ें- Weather Update : दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम, आंधी-तूफान के साथ बारिश से मिलेगी राहत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal18 April 2026 - 3:54 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मुस्कान और कंधे पर हाथ! नीतीश-सम्राट की मुलाकात, डिप्टी CMs भी रहे मौजूद

मुस्कान और कंधे पर हाथ! नीतीश-सम्राट की मुलाकात, डिप्टी CMs भी रहे मौजूद

18 April 2026 - 2:09 PM
Photo of अखिलेश vs स्मृति : शायराना वार से सियासी संग्राम, गोरखपुर से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती

अखिलेश vs स्मृति : शायराना वार से सियासी संग्राम, गोरखपुर से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती

18 April 2026 - 12:54 PM
Photo of ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर सियासी घमासान, भजनलाल, गहलोत और वसुंधरा के बयानों से राजस्थान की सियासत गरमाई

‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर सियासी घमासान, भजनलाल, गहलोत और वसुंधरा के बयानों से राजस्थान की सियासत गरमाई

18 April 2026 - 12:29 PM
Photo of होर्मुज तनाव के बीच अमेरिका का यू-टर्न, रूस से तेल खरीद पर दोबारा छूट

होर्मुज तनाव के बीच अमेरिका का यू-टर्न, रूस से तेल खरीद पर दोबारा छूट

18 April 2026 - 8:52 AM
Photo of लोकसभा में महिला आरक्षण पर सरकार क्यों रह गई पीछे, आंकड़ों से समझिए पूरा गणित

लोकसभा में महिला आरक्षण पर सरकार क्यों रह गई पीछे, आंकड़ों से समझिए पूरा गणित

18 April 2026 - 7:47 AM
Photo of भारत ने ईरानी तेल का भुगतान युआन में किया, सात साल बाद बड़ी खरीद, डिटेल में पढ़ें

भारत ने ईरानी तेल का भुगतान युआन में किया, सात साल बाद बड़ी खरीद, डिटेल में पढ़ें

17 April 2026 - 5:59 PM
Photo of Snap में बड़ी छंटनी की तैयारी, AI के कारण 16 प्रतिशत कर्मचारी होंगे प्रभावित

Snap में बड़ी छंटनी की तैयारी, AI के कारण 16 प्रतिशत कर्मचारी होंगे प्रभावित

16 April 2026 - 7:54 PM
Photo of दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, स्पाइसजेट और अकासा विमान आपस में टकराए

दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, स्पाइसजेट और अकासा विमान आपस में टकराए

16 April 2026 - 5:26 PM
Photo of 1853 में मुंबई-ठाणे पहली ट्रेन से लेकर 1854 में हावड़ा-हुगली पैसेंजर ट्रेन तक, भारत में रेल यात्रा और विस्तार की शुरुआत

1853 में मुंबई-ठाणे पहली ट्रेन से लेकर 1854 में हावड़ा-हुगली पैसेंजर ट्रेन तक, भारत में रेल यात्रा और विस्तार की शुरुआत

16 April 2026 - 2:43 PM
Photo of CBSE Result 2026 : CBSE 10वीं का रिजल्ट जारी, 93.70% छात्र पास

CBSE Result 2026 : CBSE 10वीं का रिजल्ट जारी, 93.70% छात्र पास

15 April 2026 - 7:12 PM
Back to top button