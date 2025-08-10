Uttar Pradeshराज्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनसेवा संकल्प, कोई मरीज इलाज से वंचित नहीं रहेगा

Anup Tiwari10 August 2025 - 11:20 PM
2 minutes read
CM Yogi Adityanath
मरीजों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

CM Yogi Adityanath : गोरखनाथ मंदिर परिसर में रविवार को आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहुंचे जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे और इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि इलाज में किसी प्रकार की धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जरूरतमंद लोग अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज कराएं, खर्च की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी.

गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मिला सरकार का सहारा

जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी इलाज के लिए आर्थिक मदद की मांग करने वालों की संख्या अधिक रही. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी मरीज इलाज के अभाव में पीड़ित न रहे. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्यवाही की जाए और जिन व्यक्तियों को इलाज के लिए आर्थिक सहयोग चाहिए, उनके प्रस्ताव जल्द से जल्द तैयार कर शासन को भेजे जाएं, ताकि समय रहते मदद पहुंचाई जा सके. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विवेकाधीन कोष से जरूरतमंदों की सहायता की जाएगी, जिससे उनके इलाज में कोई अड़चन न आए.

समस्याओं के त्वरित और संतोषजनक समाधान के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं पर संवेदनशीलता और गंभीरता से ध्यान दिया जाए. उन्होंने कहा कि समस्याओं के निस्तारण में देरी नहीं होनी चाहिए और समाधान इस प्रकार किया जाए कि पीड़ित को संतोष हो. मुख्यमंत्री का कहना था कि हर फरियादी की बात ध्यान से सुनी जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो. उन्होंने कहा कि प्रशासन का रवैया जनसहायक और मानवीय होना चाहिए, ताकि जनता को यह विश्वास हो कि शासन और प्रशासन उनके साथ खड़ा है.

महिला की जमीन की समस्या पर दिया तत्काल निर्देश

जनता दर्शन के दौरान एक महिला ने मुख्यमंत्री से अपनी भूमि से संबंधित समस्या को साझा किया. मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि उस महिला को जमीन का पट्टा तुरंत दिया जाए और उसकी समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए. यह उदाहरण मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और जनता की समस्याओं के प्रति उनकी सजगता को दर्शाता है. जनता दर्शन में मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रकार का व्यक्तिगत ध्यान देना जनता के बीच भरोसे को और मजबूत करता है.

यह भी पढ़ें : हिंसा मामले में इमरान खान की बढ़ीं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट में फिर शुरू हुई सुनवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari10 August 2025 - 11:20 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of उत्तर प्रदेश विधान सभा सत्र 2025, नवाचार और विकास की नई पहल

उत्तर प्रदेश विधान सभा सत्र 2025, नवाचार और विकास की नई पहल

10 August 2025 - 11:45 PM
Photo of स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में तिरंगे का मेगा मेन्टेनेन्स, बदले जाएंगे 500 झंडे

स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में तिरंगे का मेगा मेन्टेनेन्स, बदले जाएंगे 500 झंडे

10 August 2025 - 10:08 PM
Photo of एक नेता, दो पहचान: वोटर लिस्ट के खेल में फंस गए डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा

एक नेता, दो पहचान: वोटर लिस्ट के खेल में फंस गए डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा

10 August 2025 - 9:40 PM
Photo of शिक्षा और स्वास्थ्य के बाजारीकरण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जताई चिंता

शिक्षा और स्वास्थ्य के बाजारीकरण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जताई चिंता

10 August 2025 - 8:39 PM
Photo of मैनपुरी में थमी नहीं आग की लपटें, मशरूम फैक्ट्री में भयंकर तबाही

मैनपुरी में थमी नहीं आग की लपटें, मशरूम फैक्ट्री में भयंकर तबाही

10 August 2025 - 8:00 PM
Photo of शहीद भगत सिंह ढढोगल श्रद्धांजलि सभा में बोले CM भगवंत मान: विकास, विरासत और बदलाव का संकल्प दोहराया

शहीद भगत सिंह ढढोगल श्रद्धांजलि सभा में बोले CM भगवंत मान: विकास, विरासत और बदलाव का संकल्प दोहराया

10 August 2025 - 7:02 PM
Photo of ऑपरेशन सील-18: स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब पुलिस की कड़ी निगरानी, सीमावर्ती जिलों पर विशेष नज़र

ऑपरेशन सील-18: स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब पुलिस की कड़ी निगरानी, सीमावर्ती जिलों पर विशेष नज़र

10 August 2025 - 6:25 PM
Photo of ड्रग रैकेट केस में अहम मोड़, भगोड़ा जोगा सिंह दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार

ड्रग रैकेट केस में अहम मोड़, भगोड़ा जोगा सिंह दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार

10 August 2025 - 5:50 PM
Photo of Punjab: रक्षाबंधन पर आंगनवाड़ी कर्मियों को सौगात, 435 हेल्परों की पदोन्नति, 5000 पदों पर भर्ती जल्द

Punjab: रक्षाबंधन पर आंगनवाड़ी कर्मियों को सौगात, 435 हेल्परों की पदोन्नति, 5000 पदों पर भर्ती जल्द

10 August 2025 - 5:03 PM
Photo of प्रकृति की रक्षा में हरियाणा का संकल्प, मुख्यमंत्री सैनी ने वन महोत्सव में की बड़ी घोषणाएं

प्रकृति की रक्षा में हरियाणा का संकल्प, मुख्यमंत्री सैनी ने वन महोत्सव में की बड़ी घोषणाएं

10 August 2025 - 4:03 PM
Back to top button