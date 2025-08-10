CM Yogi Adityanath : गोरखनाथ मंदिर परिसर में रविवार को आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहुंचे जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे और इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि इलाज में किसी प्रकार की धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जरूरतमंद लोग अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज कराएं, खर्च की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी.

गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मिला सरकार का सहारा

जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी इलाज के लिए आर्थिक मदद की मांग करने वालों की संख्या अधिक रही. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी मरीज इलाज के अभाव में पीड़ित न रहे. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्यवाही की जाए और जिन व्यक्तियों को इलाज के लिए आर्थिक सहयोग चाहिए, उनके प्रस्ताव जल्द से जल्द तैयार कर शासन को भेजे जाएं, ताकि समय रहते मदद पहुंचाई जा सके. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विवेकाधीन कोष से जरूरतमंदों की सहायता की जाएगी, जिससे उनके इलाज में कोई अड़चन न आए.

समस्याओं के त्वरित और संतोषजनक समाधान के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं पर संवेदनशीलता और गंभीरता से ध्यान दिया जाए. उन्होंने कहा कि समस्याओं के निस्तारण में देरी नहीं होनी चाहिए और समाधान इस प्रकार किया जाए कि पीड़ित को संतोष हो. मुख्यमंत्री का कहना था कि हर फरियादी की बात ध्यान से सुनी जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो. उन्होंने कहा कि प्रशासन का रवैया जनसहायक और मानवीय होना चाहिए, ताकि जनता को यह विश्वास हो कि शासन और प्रशासन उनके साथ खड़ा है.

महिला की जमीन की समस्या पर दिया तत्काल निर्देश

जनता दर्शन के दौरान एक महिला ने मुख्यमंत्री से अपनी भूमि से संबंधित समस्या को साझा किया. मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि उस महिला को जमीन का पट्टा तुरंत दिया जाए और उसकी समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए. यह उदाहरण मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और जनता की समस्याओं के प्रति उनकी सजगता को दर्शाता है. जनता दर्शन में मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रकार का व्यक्तिगत ध्यान देना जनता के बीच भरोसे को और मजबूत करता है.

