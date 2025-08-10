विदेश

हिंसा मामले में इमरान खान की बढ़ीं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट में फिर शुरू हुई सुनवाई

Anup Tiwari10 August 2025 - 10:49 PM
1 minute read
Imran Khan
इमरान खान की मुश्किलें बढ़ीं

Imran Khan : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ दर्ज नौ मई की हिंसा से जुड़े मामलों में दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रही है. यह मामला अब देश की शीर्ष अदालत में पहुंच गया है, जहां से इमरान खान के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी कई संकेत मिल सकते हैं.

लाहौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत

नौ मई 2023 को इमरान खान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से गिरफ्तारी के बाद देशभर में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे थे. लाहौर में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए, जिनमें सेना और सरकारी संस्थानों पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के गंभीर आरोप शामिल हैं.

इन्हीं मामलों में गिरफ्तारी के बाद जमानत की मांग को लेकर इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इमरान खान की भूमिका इन हमलों की साजिश में रही हो सकती है, इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती.

सुप्रीम कोर्ट में तय होगा अगला कदम

इस फैसले के खिलाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. हालांकि, 29 जुलाई को सुनवाई इसलिए टाल दी गई क्योंकि उनके मुख्य वकील सलमान सफदर उस वक्त विदेश में थे. अब 12 अगस्त को यह सुनवाई फिर से शुरू होगी. सुनवाई की अध्यक्षता पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश याह्या अफरीदी करेंगे. उनके साथ न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति मुहम्मद शफी सिद्दीकी की पीठ भी शामिल रहेगी.

इस सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि क्या इमरान खान को इन मामलों में जमानत दी जा सकती है या नहीं. यदि कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती, तो आने वाले समय में उनकी कानूनी और राजनीतिक स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में तिरंगे का मेगा मेन्टेनेन्स, बदले जाएंगे 500 झंडे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari10 August 2025 - 10:49 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of कपिल शर्मा के कैफे पर फिर हमला, गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

कपिल शर्मा के कैफे पर फिर हमला, गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

8 August 2025 - 12:59 PM
Photo of घाना में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, रक्षा और पर्यावरण मंत्री समेत 8 की मौत

घाना में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, रक्षा और पर्यावरण मंत्री समेत 8 की मौत

7 August 2025 - 9:07 AM
Photo of भारत पर 50% टैरिफ बढ़ाने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने “सेकेंडरी सैंक्शन” लगाने के दिए संकेत

भारत पर 50% टैरिफ बढ़ाने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने “सेकेंडरी सैंक्शन” लगाने के दिए संकेत

7 August 2025 - 8:13 AM
Photo of फिर मुश्किल में पूर्व बांग्लादेशी PM शेख हसीना, हिंसा के मामलों में शुरू हुआ ट्रायल

फिर मुश्किल में पूर्व बांग्लादेशी PM शेख हसीना, हिंसा के मामलों में शुरू हुआ ट्रायल

3 August 2025 - 8:24 PM
Photo of रूस में फिर भूकंप के तेज झटके, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी की चेतावनी जारी

रूस में फिर भूकंप के तेज झटके, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी की चेतावनी जारी

3 August 2025 - 1:46 PM
Photo of अमेरिकी राष्ट्रपति की रूस को चेतावनी! क्या होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध?

अमेरिकी राष्ट्रपति की रूस को चेतावनी! क्या होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध?

2 August 2025 - 8:53 PM
Photo of जहां रनवे पर दौड़ती है ट्रेन! न्यूजीलैंड का ये एयरपोर्ट देख उड़ जाएंगे होश – ऐसा नजारा कभी नहीं देखा होगा!

जहां रनवे पर दौड़ती है ट्रेन! न्यूजीलैंड का ये एयरपोर्ट देख उड़ जाएंगे होश – ऐसा नजारा कभी नहीं देखा होगा!

2 August 2025 - 4:51 PM
Photo of अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- ‘सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- ‘सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा?

2 August 2025 - 7:50 AM
Photo of भारत पर 25% टैरिफ एक हफ्ते के लिए टला, अब 7 अगस्त से होगा लागू

भारत पर 25% टैरिफ एक हफ्ते के लिए टला, अब 7 अगस्त से होगा लागू

1 August 2025 - 9:27 AM
Photo of अमेरिका ने भारतीय कंपनियों सहित कई वैश्विक फर्मों पर लगाए प्रतिबंध, जानें वजह

अमेरिका ने भारतीय कंपनियों सहित कई वैश्विक फर्मों पर लगाए प्रतिबंध, जानें वजह

31 July 2025 - 9:55 AM
Back to top button