Imran Khan : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ दर्ज नौ मई की हिंसा से जुड़े मामलों में दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रही है. यह मामला अब देश की शीर्ष अदालत में पहुंच गया है, जहां से इमरान खान के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी कई संकेत मिल सकते हैं.

लाहौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत

नौ मई 2023 को इमरान खान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से गिरफ्तारी के बाद देशभर में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे थे. लाहौर में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए, जिनमें सेना और सरकारी संस्थानों पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के गंभीर आरोप शामिल हैं.

इन्हीं मामलों में गिरफ्तारी के बाद जमानत की मांग को लेकर इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इमरान खान की भूमिका इन हमलों की साजिश में रही हो सकती है, इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती.

सुप्रीम कोर्ट में तय होगा अगला कदम

इस फैसले के खिलाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. हालांकि, 29 जुलाई को सुनवाई इसलिए टाल दी गई क्योंकि उनके मुख्य वकील सलमान सफदर उस वक्त विदेश में थे. अब 12 अगस्त को यह सुनवाई फिर से शुरू होगी. सुनवाई की अध्यक्षता पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश याह्या अफरीदी करेंगे. उनके साथ न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति मुहम्मद शफी सिद्दीकी की पीठ भी शामिल रहेगी.

इस सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि क्या इमरान खान को इन मामलों में जमानत दी जा सकती है या नहीं. यदि कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती, तो आने वाले समय में उनकी कानूनी और राजनीतिक स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है.

