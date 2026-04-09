Iran-US Tensions : ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का जो आधार तय किया गया था, वह पहले ही टूट चुका है। इसके चलते अब किसी भी तरह की बातचीत या सीजफायर तर्कसंगत नहीं रह गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कहा कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरह लागू नहीं होता, अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी।

ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर चेतावनी दी कि यदि समझौते का पालन नहीं हुआ, तो गोलीबारी फिर से शुरू हो सकती है, जो पहले से अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी होगी। इसी बीच, इजराइली सेना ने बुधवार को लेबनान में सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 254 लोग मारे गए और कम से कम 1,165 लोग घायल हुए।

अब तक का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन

सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया कि एयर स्ट्राइक बेरूत, बेक्का वैली, माउंट लेबनान, सैदोन और दक्षिणी लेबनान के कई गांवों में हुई। इस हमले को इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन बताया गया, जिसमें हिजबुल्लाह के 100 से अधिक कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया।

लेबनान इस समझौते से अलग

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि लेबनान अमेरिका-ईरान समझौते का हिस्सा नहीं है, जबकि मध्यस्थ पाकिस्तान का मानना है कि सीजफायर में लेबनान भी शामिल है। ट्रम्प ने स्पष्ट किया कि अमेरिका की नजर में लेबनान इस समझौते से अलग है।

हथियारों की आवाजाही न हो सके

साथ ही, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल के जहाजों पर हर बैरल के लिए 1 डॉलर टैक्स लगाने की योजना बनाई है। ईरान यह भुगतान क्रिप्टोकरेंसी में चाहता है और हर जहाज को अपने कार्गो की जानकारी पहले देनी होगी। अधिकारी हामिद होसैनी ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक हथियारों की आवाजाही दो हफ्तों में न हो सके।

मध्य-पूर्व में बढ़ा तनाव

जहाजों को मार्गदर्शन के बाद जाने दिया जाएगा, लेकिन प्रोसेस में समय लग सकता है, क्योंकि ईरान जल्दबाजी में नहीं है। इस घटनाक्रम से साफ है कि मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ा हुआ है और अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच गतिरोध तेज हो गया है।

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