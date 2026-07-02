Bengaluru Accident : कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित तावरेकेरे थाना क्षेत्र की एक पत्थर खदान में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। अचानक चट्टान गिरने से वहां काम कर रहे कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए, जिनमें बिहार के सात मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई।

काम के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, मजदूर रोज की तरह खदान में पत्थर निकालने का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक विशाल चट्टान भरभराकर उनके ऊपर आ गिरी। हादसा इतना तेज था कि कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए और उन्हें बचाने का मौका तक नहीं मिल सका।

राहत और बचाव अभियान शुरू

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया। मलबे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए कई घंटे तक अभियान चलाया गया। इस दौरान खदान में काम कर रहे अन्य मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

सभी मृतक बिहार के रहने वाले

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाले सभी सात मजदूर बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। हालांकि, उनकी पहचान और गृह जिलों की आधिकारिक पुष्टि की प्रक्रिया अभी जारी है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना देने का काम शुरू कर दिया गया है।

जांच के आदेश, लापरवाही या प्राकृतिक कारणों की पड़ताल

हादसे के बाद प्रशासन ने पूरे इलाके को घेर लिया है ताकि किसी और दुर्घटना की आशंका न रहे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा प्राकृतिक कारणों से हुआ या सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण यह त्रासदी हुई।

कई घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

पुलिस के अनुसार, घटना के समय खदान में कई मजदूर मौजूद थे। मलबे की पूरी तरह से तलाशी ली गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्य व्यक्ति फंसा न हो। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य की निगरानी की।

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