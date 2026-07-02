Bharat Tiwari Encounter : बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है। बीजेपी की अलीनगर (दरभंगा) विधायक मैथिली ठाकुर ने इस घटना को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और इसे पूरी तरह से गलत बताया है।

एनकाउंटर में अनियमितताओं का आरोप

विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि इस एनकाउंटर मामले में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। उनके अनुसार, जिस पुलिस अधिकारी की भूमिका इस घटना में सामने आई है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने मामले का संज्ञान लिया है और अब त्वरित और कठोर कदम उठाने की जरूरत है।

सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की घटनाओं में यदि कोई भी लापरवाही या गलत कार्रवाई साबित होती है तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर किसी भी तरह की अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

बिहार की कानून-व्यवस्था पर सरकार का पक्ष

विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक ने कहा कि राजनीतिक बयानबाजी समय-समय पर होती रहती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि राज्य में कानून-व्यवस्था पहले से अधिक सख्त हुई है। उन्होंने दावा किया कि अपराधियों में अब कानून का डर बढ़ा है और पुलिस पहले से ज्यादा सक्रियता से काम कर रही है।

अपने क्षेत्र में सुधार का दावा

अपने विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था में सुधार दिखाई दिया है। उनके अनुसार, अलीनगर क्षेत्र में पुलिस लगातार सक्रिय है और 24 घंटे निगरानी में काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके कार्यकाल के बाद स्थानीय थानों की कार्यप्रणाली और अधिक प्रभावी हुई है।

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