Rajasthan

जयपुर में स्मार्ट मोबिलिटी का नया युग, मेट्रो फेज-2 से रियल एस्टेट और कनेक्टिविटी को बड़ा फायदा

Karan Panchal9 April 2026 - 4:59 PM
2 minutes read
Jaipur Metro
जयपुर में स्मार्ट मोबिलिटी का नया युग, मेट्रो फेज-2 से रियल एस्टेट और कनेक्टिविटी को बड़ा फायदा

Jaipur Metro : राजधानी जयपुर में मेट्रो सेवा का विस्तार करने वाली फेज-2 परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई। इस परियोजना के पूरा होने पर रोजाना लगभग 30 लाख लोग जयपुर मेट्रो का इस्तेमाल कर सकेंगे।

हवाई अड्डे तक पहुंचने की सुविधा

फेज-2 परियोजना 41 किलोमीटर लंबे उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के रूप में टोड़ी मोड़ से प्रहलादपुरा तक विकसित की जाएगी। इसमें कुल 36 स्टेशन होंगे, जिनमें से 34 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड होंगे। विशेष रूप से एयरपोर्ट क्षेत्र में भूमिगत स्टेशन बनाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को सीधे हवाई अड्डे तक पहुंचने की सुविधा मिले।

60 हजार यात्री प्रतिदिन कर सकते हैं सफर

जयपुर मेट्रो फेज-2 को राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (RMRCL) द्वारा लागू किया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत भागीदारी होगी। पहले चरण की मेट्रो लाइन लगभग 11.6 किलोमीटर लंबी है और इसमें प्रतिदिन 60 हजार यात्री सफर करते हैं। नए चरण के बाद इस संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी होने का अनुमान है।

रोजाना यात्रा करने वालों को सुविधा

फेज-2 के कॉरिडोर से शहर के प्रमुख आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र जैसे वीकेआई, विद्याधर नगर, सेक्टर-2, एसएमएस अस्पताल, सचिवालय, कलेक्ट्रेट और जयपुर एयरपोर्ट सीधे जुड़ जाएंगे। इससे छात्रों, कर्मचारियों, मरीजों और रोजाना यात्रा करने वालों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

रियल एस्टेट गतिविधियां बढ़ेंगी

परियोजना के पूरा होने के बाद निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में भी कमी आएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि मेट्रो की वजह से जिन इलाकों से यह लाइन गुजरेगी, वहां रियल एस्टेट गतिविधियां बढ़ेंगी और संपत्तियों के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं।

गुलाबी नगरी की नई ऊंचाइयां

कुल मिलाकर, जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना शहर की स्मार्ट मोबिलिटी, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक शहरी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। इसके पूरा होने से गुलाबी नगरी की परिवहन व्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की उम्मीद है।

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Karan Panchal9 April 2026 - 4:59 PM
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