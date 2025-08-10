Delhi Flag Change : स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में तिरंगे को नया रूप देने की तैयारी जोरों पर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देशभर में चल रही तिरंगा यात्रा के तहत दिल्ली में भाजपा और आम लोग बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं. इसी क्रम में लोक निर्माण विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि शहर के सभी 500 स्थानों पर लगे ऊंचे तिरंगे बदले जाएंगे. जहां-जहां झंडे किसी कारणवश हटाए गए हैं, वहां भी उन्हें दोबारा लगाया जाएगा.

तिरंगे की मरम्मत और रखरखाव के लिए नई व्यवस्था

लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने जानकारी दी कि तिरंगे झंडों की देखरेख के लिए अब नई फर्म की नियुक्ति की जा रही है, क्योंकि पहले की फर्म का अनुबंध समाप्त हो चुका है. तब तक वही फर्म काम जारी रखेगी. ये तिरंगे 115 मीटर ऊंचे हाई मास्ट पोल पर लगाए गए हैं, जिनमें कुछ ज़मीन पर और कुछ कंक्रीट के प्लेटफार्म पर स्थित हैं. अधिकारियों ने बताया कि झंडे के कपड़े, पोल, प्लेटफार्म समेत पूरे ढांचे की मरम्मत और रखरखाव किया जाएगा ताकि तिरंगा हमेशा सम्मानपूर्वक लहराता रहे.

यह भी पढ़ें : एक नेता, दो पहचान: वोटर लिस्ट के खेल में फंस गए डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप