एक नेता, दो पहचान: वोटर लिस्ट के खेल में फंस गए डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा

Anup Tiwari10 August 2025 - 9:40 PM
1 minute read
Vijay Sinha dual EPIC notice
डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा (फाइल फोटो)

Vijay Sinha dual EPIC notice : बांकीपुर और लखीसराय विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता सूची में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का नाम दो अलग-अलग ई‑पिक कार्ड नंबरों के साथ दर्ज पाए जाने पर निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा इस कथित निर्वाचन गड़बड़ी को उजागर करने के बाद आयोग ने निबंधन पदाधिकारी के माध्यम से उपमुख्यमंत्री को नोटिस जारी कर स्पष्ट जवाब मांगा है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके.

बांकीपुर और लखीसराय विधानसभाओं की सूची में नाम

निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र में सामने आया है कि उपमुख्यमंत्री का नाम बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र (मतदाता सूची क्रम 757, मतदान केंद्र 405) में EPIC नंबर AFS0853341 के साथ दर्ज है, जबकि लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में वह EPIC नंबर IAF3939337 के साथ सूचीबद्ध है. निर्वाचन नियमों के अनुसार यह संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति का नाम एक ही समय में दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में हो. इस सिलसिले में आयोग ने स्पष्टता के लिए जवाब तलब किया है.

तेजस्वी यादव ने उठाए थे सवाल

इस मामले को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक तौर पर उठाया, जिससे यह खबर तेजी से सुर्खियां बनने लगी. उसके बाद आयोग ने कार्रवाई करते हुए उपमुख्यमंत्री को नोटिस भेजा. निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मामले की जांच की जाएगी और यदि यह गलती प्रणालीगत है या जानबूझकर की गयी है, तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी. 14 अगस्त शाम 5 बजे तक उत्तर नहीं प्राप्त होने पर नियमों के तहत संवैधानिक और वैधानिक कदम उठाए जा सकते हैं.

