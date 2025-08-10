Mohan Bhagwat : इंदौर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत पर चिंता जताई है. गुरुजी सेवा न्यास के कैंसर केयर सेंटर के लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा और बेहतर इलाज अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये दोनों सेवाएं पहले सेवा भाव से दी जाती थीं, लेकिन अब ये पूरी तरह व्यवसायिक हो चुकी हैं.

शिक्षा और स्वास्थ्य समाज की मूलभूत जरूरतें

गुरुजी सेवा न्यास के कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य समाज की मूलभूत जरूरतें हैं, लेकिन आज ये आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं. भागवत ने दुख व्यक्त किया कि पहले सेवा भाव से यह कार्य किए जाते थे, अब इनकी जगह व्यावसायिक प्रणालियां ले चुकी हैं. बचपन में मलेरिया के समय उनके स्कूल के शिक्षक स्वयं उनके घर आए थे और जंगल से जड़ी-बूटियां लाकर उनका इलाज किया था. भागवत ने कहा कि उस समय शिक्षा और स्वास्थ्य को कर्तव्य माना जाता था, जबकि आज कॉरपोरेट की सोच ने इन्हें लाभकारी उद्यम बना दिया है.

सस्ती और सुलभ चिकित्सा की आवश्यकता

मोहन भागवत ने संकेत दिया कि देश को सस्ती और सभी के लिए सुलभ चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता है. इसके लिए, उन्होंने चिकित्सा में बहु-आयामी दृष्टिकोण को अपनाने की वकालत की, क्योंकि पश्चिमी दृष्टिकोण को एक रूप में अपनाना हर जगह सही नहीं है. उन्होंने कहा कि केवल एक इलाज़ की पद्धति श्रेष्ठ नहीं है, कुछ को होम्योपैथी लाभदायक हो सकती है, कुछ को आयुर्वेद या नेचुरोपैथी. भारत की कठोरता यहां काम आती है क्योंकि यह व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार इलाज प्रदान करती है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अब तक 8–10 ऐसे भारतीय शहर हैं जहां अच्छे स्तर की कैंसर देखभाल उपलब्ध है.

अगर मनुष्य समाप्त होगा तभी बीमारियां खत्म होंगी

भागवत ने यह भी कहा कि बीमारियां तो सनातन हैं, जब मनुष्य अस्तित्व से बाहर हो जाएगा, तभी वे समाप्त होंगी. इसके बावजूद, हमें सेवा का अवसर मिला है, और यह अवसर हमें पूरे समर्पण के साथ जारी रखना चाहिए. उन्होंने कहा, “नेकी करो, कुएँ में डालो”, यह सरल सिद्धांत हमें लगातार प्रयत्नशील बनाए रखना चाहिए, लेकिन गर्व के बजाय विनम्रता बनाए रखनी चाहिए. इस दौरान गुरुजी सेवा न्यास के अध्यक्ष मुकेश हजेला ने जानकारी दी की उनके आरोग्य केंद्र से अब तक लगभग 3 लाखलोग लाभान्वित हो चुके हैं. इस प्रोजेक्ट का ऐसा उद्देश्य है कि आर्थिक तंगी के चलते इलाज नहीं कर पाने वाले लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएं.

