Delhi NCR

पवन खेड़ा को SC से झटका, तेलंगाना HC की अंतरिम जमानत पर रोक; असम कोर्ट में लगानी होगी अर्जी

Ajay Yadav15 April 2026 - 3:06 PM
2 minutes read
Pawan Khera case :
पवन खेड़ा को SC से झटका, तेलंगाना HC की अंतरिम जमानत पर रोक; असम कोर्ट में लगानी होगी अर्जी

Pawan Khera case : कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट (SC) से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि खेड़ा को अग्रिम जमानत के लिए असम की संबंधित अदालत में ही आवेदन दाखिल करना होगा.

यह मामला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है, जो पवन खेड़ा ने गुवाहाटी में की थी. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां पर गंभीर आरोप लगाए थे. खेड़ा ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास तीन देशों के पासपोर्ट हैं.

रिंकी भुइयां की शिकायत के बाद दर्ज हुआ मामला

इन आरोपों के बाद रिंकी भुइयां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर मामला दर्ज हुआ. इसके बाद असम पुलिस ने दिल्ली में पवन खेड़ा के घर पहुंचकर पूछताछ की, हालांकि उस समय वह वहां मौजूद नहीं थे. बाद में पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख किया और वहां से एक सप्ताह की अंतरिम अग्रिम जमानत ली थी.

असम सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील

तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि यह मामला स्पष्ट रूप से असम से जुड़ा है, क्योंकि एफआईआर और कथित अपराध दोनों वहीं दर्ज हुए हैं, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख क्यों किया. इसे “फोरम शॉपिंग” यानी अपनी सुविधा के अनुसार अदालत चुनने की कोशिश बताया गया. साथ ही यह भी कहा गया कि किसी व्यक्ति का किसी राज्य में पता दिखाकर वहां की अदालत में राहत लेना उचित नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और आदेश

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर शामिल थे, ने मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट ने क्षेत्राधिकार (jurisdiction) से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांतों और पूर्व फैसलों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले और एफआईआर दोनों असम से जुड़े हैं, इसलिए अग्रिम जमानत की अर्जी वहीं दाखिल की जानी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि पवन खेड़ा अब असम की अदालत में ही अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करें.

अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की याचिका पर पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय की है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि पवन खेड़ा असम की अदालत में जमानत याचिका दाखिल करते हैं, तो वहां की अदालत इस मामले की सुनवाई स्वतंत्र रूप से और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित हुए बिना करे.

ये भी पढ़ें – Zerodha Coin पर नया FD फीचर लॉन्च, अब एक क्लिक में फिक्स्ड डिपॉजिट में होगा निवेश

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav15 April 2026 - 3:06 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दिल्ली में गर्मी से बेहाल लोग, पारा लगातार चढ़ने की चेतावनी, तेज धूप और लू सताएगी

दिल्ली में गर्मी से बेहाल लोग, पारा लगातार चढ़ने की चेतावनी, तेज धूप और लू सताएगी

15 April 2026 - 1:13 PM
Photo of AAP सांसद अशोक मित्तल पर ED का बड़ा एक्शन, घर-दफ्तर पर छापेमारी, केजरीवाल बोले- इसका जवाब देंगे

AAP सांसद अशोक मित्तल पर ED का बड़ा एक्शन, घर-दफ्तर पर छापेमारी, केजरीवाल बोले- इसका जवाब देंगे

15 April 2026 - 12:49 PM
Photo of हाईवे पर सनरूफ स्टंट पड़ा भारी, हापुड़ पुलिस ने युवक पर ठोका भारी भरकम चालान

हाईवे पर सनरूफ स्टंट पड़ा भारी, हापुड़ पुलिस ने युवक पर ठोका भारी भरकम चालान

15 April 2026 - 12:11 PM
Photo of हाईकोर्ट में खुद खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ने रखा पक्ष, कहा- मैं आरोपी नहीं, ट्रायल कोर्ट ने किया है बरी

हाईकोर्ट में खुद खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ने रखा पक्ष, कहा- मैं आरोपी नहीं, ट्रायल कोर्ट ने किया है बरी

13 April 2026 - 6:27 PM
Photo of दिल्ली-NCR में आज तेज धूप के साथ बढ़ेगी गर्मी, तापमान 33 डिग्री तक पहुंचने की संभावना

दिल्ली-NCR में आज तेज धूप के साथ बढ़ेगी गर्मी, तापमान 33 डिग्री तक पहुंचने की संभावना

12 April 2026 - 12:04 PM
Photo of केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, IT नियमों में बदलाव को बताया जनता की आवाज दबाने की कोशिश

केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, IT नियमों में बदलाव को बताया जनता की आवाज दबाने की कोशिश

11 April 2026 - 7:47 PM
Photo of दिल्ली-NCR में बढ़ रही गर्मी, हर दिन बढ़ रहा तापमान, जानें आज का मौसम अपडेट

दिल्ली-NCR में बढ़ रही गर्मी, हर दिन बढ़ रहा तापमान, जानें आज का मौसम अपडेट

11 April 2026 - 7:40 AM
Photo of नोएडा में कैसा रहेगा आज मौसम? क्या रखें ध्यान?

नोएडा में कैसा रहेगा आज मौसम? क्या रखें ध्यान?

10 April 2026 - 8:34 AM
Photo of दिल्ली में महिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाबालिग को आरोपी के चंगुल से बचाया, बेचने की थी तैयारी

दिल्ली में महिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाबालिग को आरोपी के चंगुल से बचाया, बेचने की थी तैयारी

8 April 2026 - 2:15 PM
Photo of दिल्ली सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन शुरू, पात्र छात्रों के लिए 30 अप्रैल तक मौका

दिल्ली सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन शुरू, पात्र छात्रों के लिए 30 अप्रैल तक मौका

7 April 2026 - 5:18 PM
Back to top button