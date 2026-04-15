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नासिक कंपनी में यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के आरोप, 7 गिरफ्तार, SIT कर रही जांच

Ajay Yadav15 April 2026 - 3:32 PM
2 minutes read
Maharashtra News :
नासिक कंपनी में यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के आरोप, 7 गिरफ्तार, SIT कर रही जांच

Maharashtra News : नासिक स्थित एक निजी सॉफ्टवेयर कंपनी के कार्यालय में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के गंभीर आरोप सामने आए हैं. मामले में एक गवाह ने दावा किया है कि आरोपियों में से एक ने सहकर्मियों को “हिंदू महिलाओं से संबंध बनाने और उनसे शादी करने” के लिए उकसाया था. पुलिस का कहना है कि फिलहाल कंपनी की शाखा में सामने आए कथित मामलों से जुड़ी नौ शिकायतों की जांच की जा रही है.

पुलिस ने अब तक सात कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें छह पुरुष और एक महिला शामिल हैं. वहीं एक अन्य महिला कर्मचारी फरार बताई जा रही है. “हिंदू लड़कियों से शादी करने” के लिए उकसाने का आरोप एक संविदा कर्मचारी ने बयान में कहा कि कुछ वरिष्ठ कर्मचारी उन्हें धार्मिक बातें करते हुए प्रभावित करने की कोशिश करते थे. आरोप है कि उनसे कहा जाता था, “हिंदू लड़कियों को अपनी प्रेमिका बनाओ और उनसे शादी करो” तथा धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाया जाता था. गवाह ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में एचआर विभाग की संलिप्तता थी और शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई.

कमजोर कर्मचारियों को बनाया निशाना

पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच में यह सामने आया है कि आरोपियों ने विशेष रूप से नए और कमजोर कर्मचारियों को निशाना बनाया. प्रशिक्षण टीम के सदस्य और एचआर से जुड़े कुछ लोग कथित रूप से नए कर्मचारियों की जानकारी का उपयोग करके उन्हें मानसिक और यौन उत्पीड़न का शिकार बनाते थे. यह घटनाएं 2021 से 2026 के बीच होने का दावा किया गया है.

शादी का झूठा वादा और शारीरिक उत्पीड़न के आरोप

कुछ शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एक आरोपी ने शादी का झूठा वादा करके महिला कर्मचारी के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए. इसके अलावा अनुचित व्यवहार, निजी जीवन पर टिप्पणी और मानसिक प्रताड़ना के भी आरोप लगाए गए हैं.

जांच जारी, SIT गठित

वहीं, पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने एक पुरुष कर्मचारी को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करने और उसके धर्म का अपमान करने जैसी घटनाएं भी कीं. जब कर्मचारियों ने एचआर विभाग में शिकायत की, तो उन्हें कथित तौर पर नौकरी से निकालने की धमकी दी गई. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, जो सभी शिकायतों और सबूतों की जांच कर रही है.

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Ajay Yadav15 April 2026 - 3:32 PM
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