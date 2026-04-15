Haryanaराज्य

फरीदाबाद में मजदूरी बढ़ाने को लेकर दूसरे दिन भी प्रदर्शन

Ajay Yadav15 April 2026 - 10:57 AM
1 minute read
Faridabad Workers Protest :
फरीदाबाद में मजदूरी बढ़ाने को लेकर दूसरे दिन भी प्रदर्शन, यातायात प्रभावित

Faridabad Workers Protest : हरियाणा के फरीदाबाद के सराय ख्वाजा क्षेत्र में स्थित एक ऑटो पार्ट्स निर्माण फैक्टरी के श्रमिकों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन राज्य सरकार द्वारा घोषित नई मजदूरी दरों को लागू करने की मांग को लेकर किया जा रहा है.

जानकारी के अनुसार, फैक्टरी के लगभग एक हजार कर्मचारी मंगलवार सुबह करीब 8 बजे फैक्टरी के बाहर एकत्र हुए और उन्होंने दिल्ली-आगरा हाईवे की सर्विस रोड को बाधित करने का प्रयास किया, जिससे इलाके में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई. इससे पहले सोमवार को भी श्रमिकों ने पलवल और सराय ख्वाजा क्षेत्र में प्रदर्शन करते हुए हाईवे पर जाम लगाया था, जिसके कारण कई घंटों तक आवागमन बाधित रहा.

पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग

पुलिस के मुताबिक, सड़क जाम करने की कोशिश के दौरान 23 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा.

प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का आरोप है कि उनसे लंबे समय तक काम लिया जाता है, जबकि उन्हें अपेक्षाकृत कम वेतन दिया जाता है. उनका कहना है कि मौजूदा महंगाई के दौर में कम आय में जीवनयापन करना कठिन हो गया है.

कम वेतन में जीवनयापन मुश्किल

वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह विवाद श्रमिकों और कंपनी प्रबंधन के बीच जानकारी के अभाव और गलतफहमी के कारण बढ़ा है. सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू की जाएगी और इस संबंध में सभी औद्योगिक इकाइयों को श्रमिकों को सही जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं.

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Ajay Yadav15 April 2026 - 10:57 AM
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