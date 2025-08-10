Uttar Pradeshराज्य

मैनपुरी में थमी नहीं आग की लपटें, मशरूम फैक्ट्री में भयंकर तबाही

Mainpuri Fire
मशरूम फैक्ट्री में भयंकर तबाही

Mainpuri Fire : मैनपुरी के बेवर क्षेत्र स्थित करपिया गांव के मशरूम उत्पादन केंद्र में रविवार सुबह भीषण आग लग गई, जिससे अफरातफरी मच गई. लाखों टन मशरूम उत्पादन करने वाला यह केंद्र पल भर में आग की चपेट में आ गया. रक्षाबंधन के मौके पर अधिकांश कर्मचारी छुट्टी पर थे, जिससे आग पर काबू पाने में कठिनाई हुई. दमकल की दर्जनों गाड़ियां, हाइड्रोलिक मशीनें और आठ घंटे की मशक्कत के बाद भी आग पूरी तरह काबू में नहीं आ सकी. इस हादसे में 20 से 25 करोड़ रुपये तक के नुकसान का अनुमान है.

दमकल की 8 घंटे की मशक्कत भी रही नाकाम

सुबह करीब 3:30 बजे प्लांट के गार्ड राजन ने बिजली बंद करने के लिए जाते समय धुआं उठता देखा और तुरंत शोर मचाया. मशीन ऑपरेटर ने तुरंत बिजली सप्लाई काट दी, लेकिन तब तक आग फैल चुकी थी. बेवर निवासी मनोज सिंह द्वारा स्थापित इस केंद्र में लगी आग ने इतनी तेजी से विकराल रूप लिया कि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं लेकिन आग थमती नहीं दिखी. फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, फिरोजाबाद और छिबरामऊ से अतिरिक्त दमकल वाहनों को बुलाया गया. आगरा और कानपुर से मंगाई गई हाइड्रोलिक मशीनों ने भी आग बुझाने में सहयोग किया, लेकिन शाम छह बजे फिर से लपटें उठने लगीं.

सैकड़ों परिवारों के सामने संकट

करपिया का यह मशरूम उत्पादन केंद्र सात मंजिला है, जिसमें 10 ब्लॉकों में लगभग 70 कमरे बनाए गए हैं. यहां प्रतिदिन 4-5 टन मशरूम का उत्पादन होता था, जिसे दिल्ली, लखनऊ और गोरखपुर की मंडियों में भेजा जाता था. हादसे के वक्त 60 नियमित कर्मचारियों में से अधिकतर छुट्टी पर थे. साथ ही, 100 से अधिक दैनिक मजदूरी करने वाले स्थानीय पुरुष और महिलाएं अब बेरोजगारी के कगार पर खड़े हो गए हैं. उनके सामने आजीविका का संकट गहराने लगा है.

नीदरलैंड की टेक्नोलॉजी से बना था प्लांट

यह कोल्ड स्टोर नीदरलैंड की अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित था, जिसे बाद में मशरूम उत्पादन केंद्र में बदला गया. ठंडा रखने के लिए लगाया गया विशेष कूलिंग सिस्टम भी पूरी तरह जलकर खाक हो गया. प्लांट में 100 केवीए का सोलर पावर सिस्टम, उत्पादन मशीनें और अन्य हाईटेक इक्विपमेंट्स आग की भेंट चढ़ गए. प्लांट के केयरटेकर के मुताबिक इस दुर्घटना में 20 से 25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

रविवार की यह घटना न केवल एक औद्योगिक हादसा थी, बल्कि मैनपुरी के सैकड़ों परिवारों के लिए जीवन संकट लेकर आई है. प्रशासन को अब इस घटना की गंभीर जांच करते हुए, प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे.

