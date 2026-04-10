बड़ी ख़बरविदेश

इजरायल के खिलाफ ये क्या बोल गए ख्वाजा आसिफ? नेतन्याहू की धमकी के बाद डिलीट किया पोस्ट

Shanti Kumari10 April 2026 - 10:45 AM
1 minute read
Khawaja Asif Controversy

Khawaja Asif  Controversy : पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री Khawaja Asif एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इजरायल पर की गई तीखी टिप्पणी के बाद उन्होंने अपना सोशल मीडिया पोस्ट हटा लिया, जिससे राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है।

इजरायल पर कड़ी टिप्पणी के बाद बढ़ा विवाद

सूत्रों के मुताबिक, ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर इस्राइल की कड़ी आलोचना करते हुए उसे मानवता के लिए हानिकारक बताया था। उनकी भाषा को बेहद सख्त माना गया, जिसमें कथित तौर पर कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इस पोस्ट के सामने आने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं।

पोस्ट डिलीट करने के बाद उठे सवाल

विवाद बढ़ने पर रक्षा मंत्री ने अपना बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया। हालांकि, इस पूरे मामले पर पाकिस्तान सरकार या उनके दफ्तर की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक सफाई नहीं दी गई है, जिससे सस्पेंस और बढ़ गया है।

नेतन्याहू कार्यालय की कड़ी प्रतिक्रिया

Benjamin Netanyahu के कार्यालय ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। बयान में कहा गया कि किसी देश के रक्षा मंत्री द्वारा इजरायल के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है और यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के खिलाफ है।

बयान की पृष्ठभूमि और बढ़ता तनाव

बताया जा रहा है कि पहले भी ख्वाजा आसिफ ने लेबनान में हिंसा को लेकर इजरायल की आलोचना की थी और इसे मानवाधिकारों के खिलाफ बताया था। अब यह पूरा मामला अंतरराष्ट्रीय मंच पर चर्चा का विषय बन गया है और इसे दोनों देशों के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव के रूप में देखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें – गुरदासपुर में ISI समर्थित BKI आतंकी मॉड्यूल से जुड़े दो व्यक्ति गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड और IED सामग्री भी बरामद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari10 April 2026 - 10:45 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of ईरान-यूएस तनाव बढ़ा, ट्रम्प ने चेतावनी दी: समझौता नहीं माना तो होगी भारी गोलीबारी

ईरान-यूएस तनाव बढ़ा, ट्रम्प ने चेतावनी दी: समझौता नहीं माना तो होगी भारी गोलीबारी

9 April 2026 - 5:40 PM
Photo of सीजफायर के बीच लेबनान पर इजरायल के हमले जारी, ईरान ने दी चेतावनी और होर्मुज स्ट्रेट में टैंकरों पर रोक

सीजफायर के बीच लेबनान पर इजरायल के हमले जारी, ईरान ने दी चेतावनी और होर्मुज स्ट्रेट में टैंकरों पर रोक

9 April 2026 - 7:52 AM
Photo of  ‘आंटी’ कहकर बुलाना पड़ा महंगा, कोर्ट ने 1.8 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

 ‘आंटी’ कहकर बुलाना पड़ा महंगा, कोर्ट ने 1.8 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

8 April 2026 - 4:48 PM
Photo of ईरान-अमेरिका सीजफायर के बाद सक्रिय हुआ भारत, फंसे तेल-गैस जहाजों को निकालने की कोशिश तेज

ईरान-अमेरिका सीजफायर के बाद सक्रिय हुआ भारत, फंसे तेल-गैस जहाजों को निकालने की कोशिश तेज

8 April 2026 - 4:12 PM
Photo of 10 रुपये की मिलने वाली मेथी 600 में, अमेरिका में सब्जियों की कीमतें सुनकर चौंके लोग

10 रुपये की मिलने वाली मेथी 600 में, अमेरिका में सब्जियों की कीमतें सुनकर चौंके लोग

8 April 2026 - 3:45 PM
Photo of ईरान-अमेरिका संघर्षविराम: भारत का स्वागत, खाड़ी में फंसे भारतीय नाविक जल्द लौटेंगे

ईरान-अमेरिका संघर्षविराम: भारत का स्वागत, खाड़ी में फंसे भारतीय नाविक जल्द लौटेंगे

8 April 2026 - 2:50 PM
Photo of सीजफायर के बाद भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, ‘तुरंत छोड़ दें ईरान’

सीजफायर के बाद भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, ‘तुरंत छोड़ दें ईरान’

8 April 2026 - 1:28 PM
Photo of अमेरिका-ईरान युद्ध में दो सप्ताह के लिए सीजफायर, इजरायल ने ट्रंप के फैसले का किया समर्थन

अमेरिका-ईरान युद्ध में दो सप्ताह के लिए सीजफायर, इजरायल ने ट्रंप के फैसले का किया समर्थन

8 April 2026 - 11:26 AM
Photo of सीजफायर की घोषणा के साथ बड़ी राहत, ईरान ने होर्मुज खोलने पर जताई सहमति

सीजफायर की घोषणा के साथ बड़ी राहत, ईरान ने होर्मुज खोलने पर जताई सहमति

8 April 2026 - 7:47 AM
Photo of ईरान पर अमेरिका के हवाई हमले, खर्ग और काशान में टारगेट किए गए करीब 50 ठिकाने

ईरान पर अमेरिका के हवाई हमले, खर्ग और काशान में टारगेट किए गए करीब 50 ठिकाने

7 April 2026 - 6:49 PM
Back to top button