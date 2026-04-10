Khawaja Asif Controversy : पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री Khawaja Asif एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इजरायल पर की गई तीखी टिप्पणी के बाद उन्होंने अपना सोशल मीडिया पोस्ट हटा लिया, जिससे राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है।

इजरायल पर कड़ी टिप्पणी के बाद बढ़ा विवाद

सूत्रों के मुताबिक, ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर इस्राइल की कड़ी आलोचना करते हुए उसे मानवता के लिए हानिकारक बताया था। उनकी भाषा को बेहद सख्त माना गया, जिसमें कथित तौर पर कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इस पोस्ट के सामने आने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं।

पोस्ट डिलीट करने के बाद उठे सवाल

विवाद बढ़ने पर रक्षा मंत्री ने अपना बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया। हालांकि, इस पूरे मामले पर पाकिस्तान सरकार या उनके दफ्तर की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक सफाई नहीं दी गई है, जिससे सस्पेंस और बढ़ गया है।

नेतन्याहू कार्यालय की कड़ी प्रतिक्रिया

Benjamin Netanyahu के कार्यालय ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। बयान में कहा गया कि किसी देश के रक्षा मंत्री द्वारा इजरायल के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है और यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के खिलाफ है।

बयान की पृष्ठभूमि और बढ़ता तनाव

बताया जा रहा है कि पहले भी ख्वाजा आसिफ ने लेबनान में हिंसा को लेकर इजरायल की आलोचना की थी और इसे मानवाधिकारों के खिलाफ बताया था। अब यह पूरा मामला अंतरराष्ट्रीय मंच पर चर्चा का विषय बन गया है और इसे दोनों देशों के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव के रूप में देखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें – गुरदासपुर में ISI समर्थित BKI आतंकी मॉड्यूल से जुड़े दो व्यक्ति गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड और IED सामग्री भी बरामद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप