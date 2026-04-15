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पंजाब में ‘गैंगस्टरों के खिलाफ जंग’ तेज, 566 जगहों पर रेड, सैकड़ों गिरफ्तार

Ajay Yadav15 April 2026 - 10:04 AM
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Punjab News :
पंजाब में ‘गैंगस्टरों के खिलाफ जंग’ तेज, 566 जगहों पर रेड, सैकड़ों गिरफ्तार

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर चलाए जा रहे ‘गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान’ के 84वें दिन मंगलवार को पंजाब पुलिस ने राज्यभर में गैंगस्टरों के सहयोगियों से जुड़े चिन्हित ठिकानों पर 566 छापेमारी की.

जानकारी के अनुसार, “गैंगस्टरों के खिलाफ जंग” अभियान की शुरुआत 20 जनवरी 2026 को पंजाब के डीजीपी गौरव यादव द्वारा की गई थी. इस अभियान के तहत सभी जिलों की पुलिस टीमें एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) के साथ मिलकर लगातार कार्रवाई कर रही हैं.

84वें दिन 311 गिरफ्तार

अभियान के 84वें दिन पुलिस ने 311 लोगों को गिरफ्तार किया. इस अभियान के शुरू होने के बाद से अब तक कुल 21,154 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं.

इसके अलावा, पुलिस ने 92 लोगों के खिलाफ निवारक कार्रवाई की और उनके पास से छह हथियार बरामद किए. वहीं, 126 लोगों को जांच के बाद छोड़ दिया गया. इस दौरान पुलिस ने दो घोषित अपराधियों (PO) को भी गिरफ्तार किया.

नशा और अपराध के खिलाफ अभियान तेज

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे गैंगस्टरों या अपराध से जुड़ी जानकारी गुप्त रूप से एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर साझा कर सकते हैं.

इसी बीच, “युद्ध नशों के विरुद्ध” अभियान के 409वें दिन भी कार्रवाई जारी रही. मंगलवार को 126 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1.4 किलो हेरोइन, 5.4 किलो अफीम, 69 किलो पोस्ता, 558 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 4.91 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई.

अब तक इस अभियान के तहत कुल 58,829 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है. साथ ही, नशा मुक्ति के तहत 25 लोगों को उपचार और पुनर्वास के लिए प्रेरित किया गया है.

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Ajay Yadav15 April 2026 - 10:04 AM
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