वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा करना गलत, अमेरिका मादुरो को रिहा करे- चीन

Nicolas Maduro Arrest : अमेरिका ने वेनेजुएला (Venezuela) के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया है। जिसपर चीन (China) ने नाराज़गी जताई है। चीन ने मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की है। बता दें कि मादुरो और उनकी पत्नी को काराकास से पकड़कर अमेरिका ले जाया गया है।

मादुरो ने की थी भागने की कोशिश

मिली जानकारी के अनुसार, मादुरो को उस समय हिरासत में लिया गया जब वह लोहे की दीवारों से घिरे अपने सुरक्षित कमरे से निकलकर भागने की कोशिश कर रहे थे। पहले उन्हें शनिवार शाम अमेरिका के एक सैन्य अड्डे पर ले जाया गया, इसके बाद न्यूयॉर्क शहर भेजा गया।

चीनी विदेश मंत्रालय ने जताई नाराज़गी

चीनी विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को इस तरह से अपने देश से बाहर ले जाना गलत है और इस मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई। उन्होंने इसे ‘युद्ध का एक क़दम’ बताया और कहा कि यह दोनों, अंतरराष्ट्रीय और अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन है।

मादुरो और उनकी पत्नी के हाथों में हथकड़ी

राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर हथकड़ी लगाकर अमेरिका लाया गया है। अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) के मुख्यालय में अधिकारियों को मादुरो को ले जाते हुए देखा जा सकता है।

हथियारों और ड्रग्स से जुड़े मामलों में मुकदमा

2 जनवरी की रात, अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला (Venezuela) पर हमला किया और राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया, जहां उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और उनके खिलाफ हथियारों और ड्रग्स से जुड़े मामलों में मुकदमा चलेगा।

ये भी पढ़ें- Sonam Bajwa का गोवा डांस बना विवाद का कारण, शॉर्ट कॉस्ट्यूम पर जताई नाराज़गी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप