Sonam Bajwa का गोवा डांस बना विवाद का कारण, शॉर्ट कॉस्ट्यूम पर जताई नाराज़गी

Sonam Bajwa Dance : एक्ट्रेस सोनम बाजवा के गोवा में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान किए गए डांस परफॉर्मेंस को लेकर विवाद हो गया है। सोनम ने शॉर्ट कॉस्ट्यूम पहनकर स्टेज पर डांस किया, जिससे कई पंजाबी यूजर्स नाराज हो गए। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते ही तीखी प्रतिक्रियाएं आईं।

गुस्साए यूजर्स ने कहा फेल हीरोइन

एक यूजर ने लिखा कि छोटे कपड़े पहनकर सोनम पंजाब की संस्कृति का मजाक उड़ा रही हैं, यह पंजाब के सभ्याचार के खिलाफ है। कुछ गुस्साए यूजर्स ने तो उन्हें “फेल हीरोइन” भी कह दिया। सोनम के डांस मूव्स पर भी सवाल उठाए गए। यह पहली बार नहीं है जब सोनम विवादों में आई हैं। इससे पहले वह एक फिल्म में शराब और सिगरेट पीने के सीन और मस्जिद में शूटिंग को लेकर भी विवादों में फंसी थीं।

फिल्म पिट सियापा के दौरान बवाल

पंजाबी फिल्म ‘पिट सियापा’ की शूटिंग के दौरान सोनम और उनकी टीम ने फतेहगढ़ साहिब की मस्जिद में शूटिंग की थी, जिस पर पंजाब के शाही इमाम मोहम्मद उस्मान लुधियानवी ने कड़ा एतराज जताया था और एफआईआर की मांग की थी। बाद में सोनम और उनकी टीम ने माफी मांगी और मामला शांत हुआ।

