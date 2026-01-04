Punjab

Yudh Nashe Virudh : नशे के खिलाफ 5 जनवरी से ‘युद्ध’ के दूसरे चरण का ऐलान, जानिए क्या होंगे बदलाव

Karan Panchal4 January 2026 - 11:29 AM
1 minute read
Yudh Nashe Virudh
Yudh Nashe Virudh : नशे के खिलाफ 5 जनवरी से ‘युद्ध’ के दूसरे चरण का ऐलान, जानिए क्या होंगे बदलाव

Yudh Nashe Virudh : पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सोंद ने कहा कि राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान का दूसरा चरण 5 जनवरी से शुरू किया जाएगा।

मोहाली में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के फील्ड स्टाफ के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि अभियान के पहले चरण की सफलता के बाद सीएम मान के निर्देशों पर दूसरे चरण की शुरुआत की जा रही है।उन्होंने बताया कि इस चरण के दौरान वे युवा, जो कभी नशे के शिकार थे और उपचार के बाद पुनर्वासित होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं, प्रेरक वक्ताओं के रूप में लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे।

दूसरे चरण में होगी बड़ी कार्रवाई

मंत्री ने कहा कि गांवों और शहरी वार्डों में घर-घर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्थानीय निवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाई जा सके। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पहले चरण के दौरान हजारों नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और शेष आरोपियों के खिलाफ दूसरे चरण में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

वृद्धि के लिए संसाधनों को मजबूत करना

मंत्री ने यह भी कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य फील्ड स्टाफ की क्षमता निर्माण, पंचायतों को सशक्त बनाना तथा राजस्व वृद्धि के लिए संसाधनों को मजबूत करना भी है। इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में फील्ड कर्मचारी उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें- युद्ध नशा विरुद्ध : 308वें दिन पंजाब पुलिस ने 119 नशा तस्करों को 2.2 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal4 January 2026 - 11:29 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of मोहिंदर भगत ने रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग की डायरी और टेबल कैलेंडर 2026 जारी किए

मोहिंदर भगत ने रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग की डायरी और टेबल कैलेंडर 2026 जारी किए

4 January 2026 - 10:26 AM
Photo of “युद्ध नशा विरुद्ध”: 308वें दिन पंजाब पुलिस ने 119 नशा तस्करों को 2.2 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया

“युद्ध नशा विरुद्ध”: 308वें दिन पंजाब पुलिस ने 119 नशा तस्करों को 2.2 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया

4 January 2026 - 9:06 AM
Photo of पंजाब में 4 सालों में 61,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी, 606 नए शिक्षा उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र

पंजाब में 4 सालों में 61,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी, 606 नए शिक्षा उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र

3 January 2026 - 6:59 PM
Photo of SC भाईचारे के लिए सरकार का नया कदम, फंड का उपयोग अब सीधे लाभार्थियों तक

SC भाईचारे के लिए सरकार का नया कदम, फंड का उपयोग अब सीधे लाभार्थियों तक

3 January 2026 - 1:02 PM
Photo of पंजाब में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का धमाका, 10 लाख रुपए तक का इलाज अब होगा आसान

पंजाब में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का धमाका, 10 लाख रुपए तक का इलाज अब होगा आसान

3 January 2026 - 11:49 AM
Photo of पटियाला में होगा गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, राज्यपाल लहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

पटियाला में होगा गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, राज्यपाल लहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

3 January 2026 - 11:06 AM
Photo of पंजाब सरकार ने तीन आई.ए.एस. अधिकारियों को सचिव रैंक के रूप में किया पदोन्नत

पंजाब सरकार ने तीन आई.ए.एस. अधिकारियों को सचिव रैंक के रूप में किया पदोन्नत

3 January 2026 - 10:03 AM
Photo of सीएम भगवंत मान ने की हवाई उड़ानें बढ़ाने की वकालत, 19 करोड़ का सौंपा लाभांश चेक

सीएम भगवंत मान ने की हवाई उड़ानें बढ़ाने की वकालत, 19 करोड़ का सौंपा लाभांश चेक

3 January 2026 - 9:24 AM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पंजाब सरकार की वर्ष 2026 की डायरी और कैलेंडर जारी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पंजाब सरकार की वर्ष 2026 की डायरी और कैलेंडर जारी

3 January 2026 - 8:41 AM
Photo of पंजाब : ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 307वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन सहित 93 नशा तस्कर गिरफ्तार 

पंजाब : ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 307वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन सहित 93 नशा तस्कर गिरफ्तार 

3 January 2026 - 8:22 AM
Back to top button