Punjab News : प्रदेश में नशों के पूर्ण खात्मे के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की मुहिम “युद्ध नशा विरुद्ध” के लगातार 308वें दिन पंजाब पुलिस ने 347 स्थानों पर छापेमारी की. इसके परिणामस्वरूप पूरे प्रदेश में 119 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर 103 एफआईआर दर्ज की गईं. 308 दिनों में कुल गिरफ्तार नशा तस्करों की संख्या अब 43,095 हो गई है.

छापेमारी के नतीजे के रूप में गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 2.2 किलो हेरोइन, 595 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 17,620 रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों तथा सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट को पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कहा है. पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी किया है.

पुलिस ने राज्य भर में 347 छापे मारे

74 गजटिड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से ज्यादा पुलिस टीमों ने राज्य भर में 347 छापे मारे हैं. पुलिस टीमों ने दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान 355 संदिग्ध व्यक्तियों की भी चेकिंग की.

पंजाब पुलिस की नशा मुक्ति मुहिम

प्रदेश सरकार ने राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति – इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन तथा प्रीवेंशन – लागू की है. पंजाब पुलिस ने ‘नशा मुक्ति’ के हिस्से के रूप में आज 46 व्यक्तियों को नशा मुक्ति तथा पुनर्वास का इलाज करवाने के लिए राजी किया है.

