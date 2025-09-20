खेल

पाकिस्तान की आपत्ति के बावजूद सुपर-4 में भारत-पाक मैच के मैच रेफरी होंगे एंडी पाइक्रॉफ्ट, ICC का कड़ा संदेश

Anup Tiwari20 September 2025 - 9:00 PM
1 minute read
Asia Cup 2025
सुपर-4 के भारत-पाक मैच में एंडी रहेंगे मैच रेफरी

हाइलाइट्स :-

  • ICC ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी रखा.
  • पाकिस्तान की हटाने की मांग खारिज.
  • ICC ने अपना रुख कायम रखा.

Asia Cup 2025 : एशिया कप 2025 में फिर से भारत और पाकिस्तान की टीमें सुपर-4 मुकाबले में आमने-सामने होंगी. इस मुकाबले से पहले ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनकी टीम के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. रिपोर्ट के अनुसार, ICC ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले सुपर-4 मैच के लिए जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी बनाए रखने का निर्णय किया है.

हैंडशेक विवाद के बाद पीसीबी ने की थी हटाने का मांग

इससे पहले ग्रुप चरण के दौरान हुए हैंडशेक विवाद के बाद पाकिस्तान ने ICC से पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने की मांग की थी. इसके अलावा, पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने की धमकी भी दी थी. लेकिन ICC ने पाकिस्तान के इस अनुरोध को ठुकरा दिया था और बैठक के बाद पाइक्रॉफ्ट को अपनी जिम्मेदारी निभाने की अनुमति दी गई. साथ ही ICC ने पाकिस्तान के उस आरोप को भी खारिज किया था जिसमें कहा गया था कि पाइक्रॉफ्ट ने खेल भावना का उल्लंघन किया है.

पाकिस्तान का यह भी दावा था कि मैच रेफरी ने टीम से माफी मांगी है, लेकिन रिपोर्ट में इस दावे को गलत बताया गया. बताया गया कि पाइक्रॉफ्ट ने माफी नहीं मांगी, बल्कि मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान को हैंडशेक के बारे में जानकारी दी थी.

ICC का संदेश स्पष्ट

ICC द्वारा सुपर-4 मैच में फिर से पाइक्रॉफ्ट को रेफरी बनाए रखना स्पष्ट संदेश है कि वह अपने फैसले पर डटा हुआ है और किसी भी दबाव में नहीं आएगा. यदि आईसीसी पाइक्रॉफ्ट को हटाती तो यह एक गलत उदाहरण बन जाता. इस फैसले से यह साफ हो गया है कि ICC किसी भी तरह से अपने नियमों और फैसलों से पीछे नहीं हटेगा.

1 minute read

