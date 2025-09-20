Drug Racket Busted : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित और नशामुक्त राज्य बनाने की चल रही मुहिम के बीच, अमृतसर के काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) ने विदेश में रहने वाले हैंडलर हरपाल सिंह द्वारा संचालित एक सीमा पार नारकोटिक्स तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और उसके एक ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 5.032 किलो हेरोइन बरामद हुई है, यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने शनिवार को दी.

विदेशा हैंडलर के निर्देशों पर करता था काम

गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान अमृतसर के बेहड़वाल का निवासी पवनदीप सिंह के रूप में हुई है. डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी पवनदीप सिंह ने बताया कि वह अपने विदेश में रहने वाले हैंडलर हरपाल सिंह के निर्देशों पर काम कर रहा था. हरपाल सिंह अमृतसर के गांव कोहला का मूल निवासी है और वर्तमान में अमेरिका में रहता है. वह सीधे पाकिस्तान स्थित तस्करों से संपर्क में है और ड्रोन की मदद से सीमा पार से कई नारकोटिक्स और हथियार की खेप भेजता था, उन्होंने कहा.

उन्होंने कहा कि आगे की जांच में पता चला है कि हरपाल सिंह, जो लगभग दो साल पहले अमेरिका गया था, शुरुआत में उसका रिकॉर्ड साफ था लेकिन बाद में विदेश में बसने के बाद वह नशे की तस्करी के धंधे में शामिल हो गया.

जांच जारी, पूरे ड्रग्स नेटवर्क को पकड़ने का प्रयास

ऑपरेशन के विवरण साझा करते हुए डीजीपी ने बताया कि अमृतसर के काउंटर इंटेलिजेंस को अमृतसर के गांव धनोए कलां के पास पड़ने वाले भारत-पाक सीमा क्षेत्र से नारकोटिक्स की खेप की वसूली की विशेष जानकारी मिली थी. तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने गांव बेहड़वाल के पास संदिग्ध पवनदीप सिंह को रोका, जब वह खेप को किसी पार्टी को पहुंचाने जा रहा था और उसके पास से नारकोटिक्स बरामद किया गया.

इस मामले में नेटवर्क के पीछे और आगे के लिंक उजागर करने के लिए आगे की जांच जारी है ताकि पूरे गठजोड़ को बेनकाब किया जा सके.

मामला संख्या एफआईआर नंबर 52 दिनांक 19-09-2025 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बाढ़ प्रभावित हलका दिडबा के लिए तीन एम्बुलेंस रवाना कीं, मुफ्त चिकित्सा सेवा का आश्वासन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप