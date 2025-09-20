Punjabराज्य

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बाढ़ प्रभावित हलका दिडबा के लिए तीन एम्बुलेंस रवाना कीं, मुफ्त चिकित्सा सेवा का आश्वासन

Anup Tiwari20 September 2025 - 7:14 PM
1 minute read
Punjab News
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रवाना कीं तीन एम्बुलेंस

Punjab News : पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज हलका दिडबा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को तत्काल चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए रेस्ट हाउस, संगरूर से तीन एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

प्रभावित इलाकों के लोगों को सेहत सुविधाएं मुहैया करवाने के आदेश देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों, नर्सों और फार्मासिस्टों से लैस ये एम्बुलेंसें बाढ़ के बाद उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने में सहायक होंगी और पानी से फैलने वाली और अन्य बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए यह सेवा अगले 15 दिनों के लिए चलाई जाएगी. इस दौरान लोगों को मुफ्त चिकित्सीय जांच और दवाइयां उपलब्ध होंगी, जबकि गंभीर मरीजों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा जाएगा.

आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करेंगे प्रस्तुत

वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार बाढ़ पीड़ितों को बेहतर मुआवजा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि आगामी सत्र में आपदा प्रबंधन अधिनियम, खनन अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों में जरूरी संशोधन कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रस्तुत किए जाएंगे.

“रंगला पंजाब चढ़दी कला फंड” अभियान को सफल करार देते हुए चीमा ने कहा कि विदेशों में बसे पंजाबियों के बड़े योगदान ने पुनर्बहाली के प्रयासों को मजबूती प्रदान की है. उन्होंने प्रवासी भारतीयों का धन्यवाद किया, जिन्होंने इन कठिन समयों में मदद का हाथ बढ़ाया है.

हर संभव कदम उठाएगी सरकार

वित्त मंत्री ने विश्वास दिलाया कि पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित आबादी की सहायता के लिए हर संभव कदम उठाएगी, जिसका उद्देश्य पंजाब को मजबूत और खुशहाल बनाना है. इस अवसर पर वित्त मंत्री के ओएसडी एडवोकेट तपींदर सिंह सोही, स्वास्थ्य विभाग की टीमें और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, ASI 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari20 September 2025 - 7:14 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of अमृतसर में सीमा पार से संचालित ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, 5 किलोग्राम हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार

अमृतसर में सीमा पार से संचालित ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, 5 किलोग्राम हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार

20 September 2025 - 8:17 PM
Photo of हरियाणा राईस मिलर्ज को बड़ी राहत…बोनस और डिलीवरी अवधि बढ़ाई, खरीफ फसल की खरीद अब जल्दी शुरू

हरियाणा राईस मिलर्ज को बड़ी राहत…बोनस और डिलीवरी अवधि बढ़ाई, खरीफ फसल की खरीद अब जल्दी शुरू

20 September 2025 - 5:34 PM
Photo of छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बड़ा जमीन घोटाला, मृत आदिवासी महिला को दिखाया जिंदा और कराई रजिस्ट्री

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बड़ा जमीन घोटाला, मृत आदिवासी महिला को दिखाया जिंदा और कराई रजिस्ट्री

20 September 2025 - 5:06 PM
Photo of पीएम मोदी ने भावनगर से दिया बड़ा संदेश: आत्मनिर्भर भारत ही दुनिया में शांति और समृद्धि की कुंजी

पीएम मोदी ने भावनगर से दिया बड़ा संदेश: आत्मनिर्भर भारत ही दुनिया में शांति और समृद्धि की कुंजी

20 September 2025 - 5:04 PM
Photo of राजस्थान चपरासी भर्ती परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया अभ्यर्थी, अडरगार्मेंट में छिपा कर लाया था स्मार्ट वॉच

राजस्थान चपरासी भर्ती परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया अभ्यर्थी, अडरगार्मेंट में छिपा कर लाया था स्मार्ट वॉच

20 September 2025 - 4:31 PM
Photo of पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, ASI 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, ASI 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

20 September 2025 - 3:36 PM
Photo of नवरात्रि 2025: इंदौर में तैयार हो रहा क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्गा पांडाल, नौ दिनों तक होगा एक करोड़ मंत्रों का जाप और यज्ञ

नवरात्रि 2025: इंदौर में तैयार हो रहा क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्गा पांडाल, नौ दिनों तक होगा एक करोड़ मंत्रों का जाप और यज्ञ

20 September 2025 - 3:26 PM
Photo of चुनावी मैदान से गायब पार्टियों की छुट्टी, निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में IMC समेत 121 दलों को दिखाया बाहर का रास्ता

चुनावी मैदान से गायब पार्टियों की छुट्टी, निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में IMC समेत 121 दलों को दिखाया बाहर का रास्ता

20 September 2025 - 3:01 PM
Photo of महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन? तेजस्वी यादव बोले- बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीट शेयरिंग भी जल्द

महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन? तेजस्वी यादव बोले- बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीट शेयरिंग भी जल्द

20 September 2025 - 2:35 PM
Photo of पंजाब में वेरका उत्पादों की कीमतों में बड़ी कटौती: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का उपभोक्ताओं के लिए राहत पैकेज

पंजाब में वेरका उत्पादों की कीमतों में बड़ी कटौती: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का उपभोक्ताओं के लिए राहत पैकेज

20 September 2025 - 12:42 PM
Back to top button