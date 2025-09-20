फटाफट पढ़ें

पंजाब में विजिलेंस ने रिश्वत लेते ए.एस.आई. को पकड़ा

तलविंदर सिंह को 5,000 की रिश्वत लेते दबोचा गया

शिकायत पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर गिरफ्तारी की

ए.एस.आई. ने होटल से जुड़ी जांच में रिश्वत मांगी थी

भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच जारी है

Punjab News : राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने थाना-ए डिवीजन, अमृतसर में तैनात सहायक सब-इंस्पेक्टर (ए.एस.आई.) तलविंदर सिंह को 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है.

इस संबंध में जानकारी देते हुए आज यहां राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त पुलिस मुलाजिम को अमृतसर के एक निवासी द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है.

बची राशि किश्तों में लेने पर हुआ सहमत

उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने विजीलेंस ब्यूरो से संपर्क कर आरोप लगाया कि वह एक होटल की देखरेख करता है और पुलिस ने होटल के खिलाफ मामला दर्ज करके मोबाइल फोन और डी.वी.आर. जब्त कर लिए थे. शिकायतकर्ता ने कहा कि जब वह फोन और डी.वी.आर. वापस लेने के लिए उक्त ए.एस.आई. से मिला तो ए.एस.आई. ने इसके बदले 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की, लेकिन बाद में 30,000 रुपये पर राजी हो गया. आरोपी ए.एस.आई. ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 16,000 रुपये नकद ले लिए और शेष 14,000 रुपये किस्तों में लेने के लिए सहमत हो गया.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज

प्रवक्ता ने बताया कि इस शिकायत की पड़ताल के बाद, अमृतसर रेंज की विजिलेंस ब्यूरो की एक टीम ने जाल बिछाया और ए.एस.आई. तलविंदर सिंह को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से रिश्वत की दूसरी किस्त के रूप में 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत विजिलेंस ब्यूरो थाना अमृतसर रेंज में मुकदमा दर्ज किया गया है, उन्होंने बताया कि इस मामले की आगे की जांच जारी है.

