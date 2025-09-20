Punjab

पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, ASI 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Ajay Yadav20 September 2025 - 3:36 PM
1 minute read
Punjab News :
पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, ASI 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब में विजिलेंस ने रिश्वत लेते ए.एस.आई. को पकड़ा
  • तलविंदर सिंह को 5,000 की रिश्वत लेते दबोचा गया
  • शिकायत पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर गिरफ्तारी की
  • ए.एस.आई. ने होटल से जुड़ी जांच में रिश्वत मांगी थी
  • भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच जारी है

Punjab News : राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने थाना-ए डिवीजन, अमृतसर में तैनात सहायक सब-इंस्पेक्टर (ए.एस.आई.) तलविंदर सिंह को 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है.

इस संबंध में जानकारी देते हुए आज यहां राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त पुलिस मुलाजिम को अमृतसर के एक निवासी द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है.

बची राशि किश्तों में लेने पर हुआ सहमत

उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने विजीलेंस ब्यूरो से संपर्क कर आरोप लगाया कि वह एक होटल की देखरेख करता है और पुलिस ने होटल के खिलाफ मामला दर्ज करके मोबाइल फोन और डी.वी.आर. जब्त कर लिए थे. शिकायतकर्ता ने कहा कि जब वह फोन और डी.वी.आर. वापस लेने के लिए उक्त ए.एस.आई. से मिला तो ए.एस.आई. ने इसके बदले 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की, लेकिन बाद में 30,000 रुपये पर राजी हो गया. आरोपी ए.एस.आई. ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 16,000 रुपये नकद ले लिए और शेष 14,000 रुपये किस्तों में लेने के लिए सहमत हो गया.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज

प्रवक्ता ने बताया कि इस शिकायत की पड़ताल के बाद, अमृतसर रेंज की विजिलेंस ब्यूरो की एक टीम ने जाल बिछाया और ए.एस.आई. तलविंदर सिंह को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से रिश्वत की दूसरी किस्त के रूप में 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत विजिलेंस ब्यूरो थाना अमृतसर रेंज में मुकदमा दर्ज किया गया है, उन्होंने बताया कि इस मामले की आगे की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें : दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav20 September 2025 - 3:36 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में वेरका उत्पादों की कीमतों में बड़ी कटौती: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का उपभोक्ताओं के लिए राहत पैकेज

पंजाब में वेरका उत्पादों की कीमतों में बड़ी कटौती: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का उपभोक्ताओं के लिए राहत पैकेज

20 September 2025 - 12:42 PM
Photo of पंजाब बाढ़ राहत: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रवाना की 3 एंबुलेंस, 45 दिनों तक मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध

पंजाब बाढ़ राहत: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रवाना की 3 एंबुलेंस, 45 दिनों तक मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध

20 September 2025 - 12:18 PM
Photo of चुनाव सुधार के तहत चुनाव आयोग ने 474 गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों को सूची से हटाया

चुनाव सुधार के तहत चुनाव आयोग ने 474 गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों को सूची से हटाया

20 September 2025 - 10:54 AM
Photo of पंजाब पुलिस ने मचाई भारी छापेमारी: 202वें दिन 93 नशा तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और अफीम बरामद

पंजाब पुलिस ने मचाई भारी छापेमारी: 202वें दिन 93 नशा तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और अफीम बरामद

20 September 2025 - 10:51 AM
Photo of सिर्फ 24 घंटे में पंजाब के राहत शिविरों में हुआ बड़ा बदलाव – जानिए कितने लोग लौटे घर

सिर्फ 24 घंटे में पंजाब के राहत शिविरों में हुआ बड़ा बदलाव – जानिए कितने लोग लौटे घर

20 September 2025 - 9:34 AM
Photo of पंजाब में फोर्टिस हेल्थकेयर का 900 करोड़ रुपये का निवेश, मोहाली में होगा विश्व स्तरीय अस्पताल का विस्तार

पंजाब में फोर्टिस हेल्थकेयर का 900 करोड़ रुपये का निवेश, मोहाली में होगा विश्व स्तरीय अस्पताल का विस्तार

20 September 2025 - 8:30 AM
Photo of हरदीप सिंह मुंडियां ने साहनेवाल में 6 सड़क परियोजनाओं की रखी नींव, 2.19 करोड़ की लागत से होगा विकास

हरदीप सिंह मुंडियां ने साहनेवाल में 6 सड़क परियोजनाओं की रखी नींव, 2.19 करोड़ की लागत से होगा विकास

19 September 2025 - 10:58 PM
Photo of मंत्री बरिंदर गोयल ने दिए निर्देश: कटाव रोकने और तटबंध मजबूत करने में लाएं तेजी

मंत्री बरिंदर गोयल ने दिए निर्देश: कटाव रोकने और तटबंध मजबूत करने में लाएं तेजी

19 September 2025 - 10:26 PM
Photo of पंजाब विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई: अगस्त में 6 सरकारी कर्मचारी और 2 निजी व्यक्ति रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

पंजाब विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई: अगस्त में 6 सरकारी कर्मचारी और 2 निजी व्यक्ति रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

19 September 2025 - 8:49 PM
Photo of SC और BC कर्मचारियों की मांगों को लेकर पंजाब सरकार गंभीर, हरपाल सिंह चीमा ने की संयुक्त कमेटी के साथ बैठक

SC और BC कर्मचारियों की मांगों को लेकर पंजाब सरकार गंभीर, हरपाल सिंह चीमा ने की संयुक्त कमेटी के साथ बैठक

19 September 2025 - 8:42 PM
Back to top button