दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

Anup Tiwari18 September 2025 - 10:00 PM
West Bengal News
CM ममता बनर्जी (फाइल फोटो)

West Bengal News : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य मंत्रियों को निर्देश दिया है कि दुर्गा पूजा के दौरान वे पूरी सतर्कता बरतें और किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश पर पैनी नजर रखें. यह निर्देश मुख्यमंत्री ने गुरुवार को राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान दिए.

सीएम ने कहा कि आगामी दिनों में शुरू हो रहे दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है. मंत्रियों को किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए तैयार रहने को कहा गया है.

कैबिनेट में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी

इस बैठक में कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगी. ताजपुर-दानकुनी-रघुनाथपुर आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम (WBIDC) को 200 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया. इस कॉरिडोर से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे.

सरकार ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को भी उद्योग का दर्जा देने की स्वीकृति दी है, ताकि इस सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहन मिले और व्यावसायिक प्रक्रियाएं आसान बन सकें. पहले से ही पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्राप्त है, और सरकार को उम्मीद है कि लॉजिस्टिक्स को यह दर्जा देने से राज्य को निवेश के लिहाज से प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा.

NKDA में रिक्त पदों पर होगी नियुक्ति

कैबिनेट ने न्यूटाउन कोलकाता विकास प्राधिकरण (NKDA) में 15 खाली पदों को भरने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इससे न्यूटाउन क्षेत्र में आधारभूत ढांचे और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है.

