Rajasthan Paper Leak : राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर की पुरानी भर्ती को रद्द कर दिया है, जो 13 दिसंबर 2024 को 575 पदों के लिए जारी की गई थी. अब आयोग ने नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें नियमों में बदलाव के साथ अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करना होगा.

नई विज्ञप्ति के अनुसार, कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1986 के तहत 30 विषयों में कुल 574 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं. जो उम्मीदवार पहले आवेदन कर चुके हैं, उन्हें भी इस बार फिर से आवेदन करना अनिवार्य है.

दस दिन तक कर सकते हैं सुधार

आयोग ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद अगर कोई गलती मिलती है तो आवेदन की अंतिम तिथि के दौरान और उसके बाद 10 दिन तक, 500 रुपये शुल्क देकर आवेदक अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं. इसके बाद कोई भी सुधार स्वीकार नहीं किया जाएगा.

आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग, क्रीमीलेयर ओबीसी व अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये निर्धारित हैं. वहीं, आरक्षित वर्ग (SC/ST), नॉन क्रीमीलेयर ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये शुल्क लगेगा. आवेदन करने से पहले विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है.

इस भर्ती के लिए आवेदन 20 सितंबर से 19 अक्टूबर 2025 तक किए जा सकेंगे. उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 2025 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए. पिछली बार इस भर्ती में लगभग डेढ़ लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था.

