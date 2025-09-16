Officer Arrested : राजस्थान के ब्यावर इलाके में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अजमेर की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत सरमालिया के ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. अधिकारी को शिकायतकर्ता से छह हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया.

मामले की जानकारी के अनुसार, ग्राम सेवक अखिलेश कुमार ने एक व्यक्ति से दो महीनों के बकाया वेतन की अदायगी के बदले में रिश्वत मांगी थी. इस पर परेशान होकर पीड़ित ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया और अपनी शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत के बाद एसीबी टीम ने मामले की पुष्टि की और फिर ट्रैप की योजना बनाई.

हर महीने तीन हजार रूपये रिश्वत लेने की रखी शर्त

जैसे ही आरोपी ने पीड़ित से रिश्वत की रकम ली, टीम ने उसे मौके पर ही धर दबोचा. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने हर महीने तीन हजार रुपये रिश्वत लेने की शर्त रखी थी. दो महीनों के वेतन के एवज में वह कुल छह हजार रुपये की मांग कर रहा था.

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया है. शुरुआती पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, जिन्हें लेकर आगे की जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपी से थाने में विस्तार से पूछताछ की जा रही है.

हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की अपील

ब्यूरो ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है तो लोग बिना झिझक एसीबी से संपर्क करें. एसीबी की हेल्पलाइन 1064 या व्हाट्सएप नंबर 94135-02885 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. शिकायत मिलने के बाद विभाग द्वारा जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है.

एसीबी का कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जारी है और जनता की भागीदारी से इस लड़ाई को और मजबूती दी जाएगी.

