Lifestyle News : बहुत से लोग अपने कम वजन (underweight) को लेकर परेशान रहते हैं। सही डाइट और लाइफस्टाइल अपनाकर स्वस्थ तरीके से वजन बढ़ाया जा सकता है। यहां कुछ जरूरी खाद्य पदार्थ और टिप्स दिए गए हैं जो वजन बढ़ाने में मदद करते हैं।

1. कैलोरी और प्रोटीन से भरपूर आहार लें

वजन बढ़ाने के लिए शरीर को अधिक कैलोरी और पोषण की जरूरत होती है। इसके लिए डाइट में प्रोटीन और हेल्दी कैलोरी शामिल करें। जैसे दाल, पनीर, अंडे, चिकन, दूध आदि।

2. दूध और डेयरी उत्पाद

दूध, दही, पनीर और छाछ जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स वजन बढ़ाने में मदद करते हैं। दूध में केला या शेक मिलाकर पीना और भी फायदेमंद होता है।

3. सूखे मेवे और नट्स

बादाम, काजू, अखरोट और किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स कैलोरी और हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं। इन्हें रोजाना स्नैक के रूप में शामिल करें।

4. केले और फलों का सेवन

केला वजन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा फल माना जाता है। इसके अलावा आम, चीकू और अन्य कैलोरी युक्त फल भी फायदेमंद हैं।

5. कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन

चावल, रोटी, आलू, पास्ता और ओट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देते हैं और वजन बढ़ाने में सहायक होते हैं।

6. हेल्दी फैट शामिल करें

घी, मक्खन, नारियल तेल और मूंगफली का सेवन संतुलित मात्रा में करें। ये शरीर को अतिरिक्त कैलोरी देते हैं।

7. बार-बार भोजन करें

दिन में 3 बड़े भोजन की बजाय 5-6 छोटे भोजन करें। इससे शरीर को लगातार ऊर्जा मिलती रहती है और वजन बढ़ाने में मदद मिलती है।

8. व्यायाम भी जरूरी

वजन बढ़ाने के साथ-साथ हल्का-फुल्का व्यायाम और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना भी जरूरी है, ताकि वजन मांसपेशियों के रूप में बढ़े, न कि सिर्फ फैट के रूप में।

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