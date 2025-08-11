फटाफट पढ़ें

बिहार सरकार ने नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई

राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव की सुरक्षा पर सवाल उठाए

सम्राट चौधरी को जेड प्लस सुरक्षा मिली

तेजस्वी यादव को जेड श्रेणी सुरक्षा दी गई

पप्पू यादव और अन्य नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई

Bihar News : विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव पर चार बार हमला होने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, उन्होंने कई महीनों से इसमें सुधार की मांग की थी, जिसे अब सरकार ने मंजूर दे दी है. साथ ही, उनके और अन्य नेताओं की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है.

बिहार में आगामी चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने छह नेताओं की सुरक्षा में वृद्धि की है. इन नेताओं में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह, बाढ़ से बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और जदयू कोटे से एमएलसी नीरज कुमार शामिल हैं. गृह विभाग की विशेष शाखा ने सोमवार सुबह इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. इन नेताओं की बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों और जनसभाओं में भारी भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जेड प्लस सुरक्षा

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी प्रदान की गई है. इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से एएसएल (एडवांस सिक्योरिटी लाइजन) की टीम भी रहेगी. यानी अब जहां सम्राट चौधरी का कार्यक्रम होगा, वहां पहले से सुरक्षाकर्मियों की टीम उन जगह का दौरा करेगी. सुरक्षा के सारे मानकों के बाद टीम ग्रीन सिग्नल देगी. इसके बाद ही सम्राट चौधरी कार्यक्रम में शामिल होंगे. पहले उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाती थी.

तेजस्वी यादव को जेड श्रेणी सुरक्षा

विधानसभा सत्र के दौरान राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव पर जानलेवा हमले की आशंका जताई थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ाने की मांग उठने लगी थी. अब सरकार ने उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया है और तेजस्वी यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है. पहले उन्हें वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलती थी.

पप्पू यादव, प्रदीप सिंह और अन्य नेताओं को सुरक्षा श्रेणी में वृद्धि

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पिछले कई दिनों से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे थे. अब सरकार ने उनका भी सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया है. पप्पू यादव को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है. उनके अलावा बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह को भी वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है. वहीं बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को और जदयू एमएलसी नीरज कुमार को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है.

